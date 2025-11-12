Diese Teams kommen eine Runde weiter!

Stäfa wie auch Adliswil blicken auf eine gute Vorrunde zurück. Die Gastgeber überwintern in der Gruppe 2 unter den Top 3, während sich die Sihltaler zuletzt in bestechender Form präsentierten. In der Meisterschaft gewannen sie die letzten fünf Partien und stehen im Powerranking der Gruppe 1 derzeit ganz oben. Letztmals als Verlierer vom Feld ging der FCA Mitte Oktober gegen Einsiedeln. Mit dem Duell beim heimstarken Stäfa (fünf Siege, ein Remis) wartet dennoch eine knifflige Aufgabe. Adliswil müsste sich für einen Sieg wohl ins Penaltyschiessen retten – dort waren sie zuletzt gegen Rümlang und Urdorf erfolgreich. Nur: Dieses Mal gelingt es nicht mehr.

Tipp: 2:0



FC Regensdorf (2.) - FC Unterstrass (2.)

Donnerstag, 13. November (20 Uhr)



Wisst Ihr, wann der FC Unterstrass letztmalig ein Spiel im FVRZ-Cup verlor? Es war am 28. März 2019, als er dem FC Horgen im Penaltyschiessen 4:6 unterlag. Warum also sollte der Stadtzürcher Quartierverein nun ausgerechnet gegen Regensdorf ausscheiden? Nein, dafür gibt es wirklich keinen Grund. 2021 und 2025 gewann er den Cup, in den Jahren dazwischen spielte der FCU in der 2. Liga interregional und war daher nicht teilnahmeberechtigt. Auch dieses Mal dürfte es eine enge Kiste werden - doch Unterstrass setzt sich, fast schon standesgemäss, im Penaltyschiessen durch. Und noch ein Fun Fact: Zur exakt gleichen Affiche kommt es keine 48 Stunden später auch in der Meisterschaft.

Tipp: 3:5 nach Penaltyschiessen

FC Blue Stars (3.) - FC Glattbrugg (2.)

Donnerstag, 13. November (20 Uhr)

Die gastgebenden Blue Stars haben sich vom Abstieg aus der 2. Liga im 2024 erholt und zählen in der Gruppe 2 zum engen - wenn auch breiten - Kreis der Aufstiegskandidaten. Der höherklassige Gegner Glattbrugg verfügt über eine abgezockte Truppe, hatte allerdings in der Zweitliga-Gruppe 2 zuletzt keine grossen Stricke mehr zerrissen. Ist die Luft schon etwas draussen? Das hungrigere Team setzt sich durch.

Tipp: 4:2

FC Uitikon (4.) - FC Affoltern am Albis (3.)

Donnerstag, 13. November (20 Uhr)

Ein interessantes Duell: Der FC Uitikon spielt seit unzähligen Jahren in der 4. Liga. Mit einer neuen Trainercrew und einigen Zuzügen scheint in dieser Saison (in der Gruppe 1) jedoch ein Aufstieg möglich. Beim Gegenüber, dem FC Affoltern am Albis, steht mit Kevin Bär ebenfalls ein neuer Verantwortlicher an der Seitenlinie. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Säuliämtler in absehbarer Zeit in die 2. Liga zurückkehren wollen. In der laufenden Meisterschaft dürfte das allerdings schwierig werden – der Rückstand auf Tabellenführer Siebnen ist in der Gruppe 1 beträchtlich. Bleibt also der FVRZ-Cup als zusätzliche Motivation: Affoltern will keinesfalls stolpern.

Tipp: 2:3

FC Schlieren (3.) - FC Buttikon (3.)

Donnerstag, 13. November (20.15 Uhr)

In einem Duell zweier Drittligisten ist der FC Schlieren als Leader der Gruppe 2 leicht zu favorisieren. Der FC Buttikon liegt derweil in der Gruppe 1 im hinteren Tabellenmittelfeld – allerdings ohne akute Abstiegsgefahr. Zudem hatte Schlieren im Cup bereits einige knifflige Aufgaben zu bewältigen, während Buttikon es gegen vermeintlich einfachere Gegner bis in die 4. Runde schaffte.

Tipp: 4:0

SC Winterthur United (3.) - FC Wiesendangen (2.)

Donnerstag, 13. November (20.15 Uhr)

Auf dem Papier ist es eine klare Angelegenheit: hier der frisch in die 3. Liga aufgestiegene SC Winterthur United, dort der arrivierte Zweitligist Wiesendangen. Zumal sich Winterthur United in der Gruppe 4 bislang schwer tut und nur knapp über den Abstiegsrängen überwintert. Die Affiche hat Derby-Charakter, trotzdem setzt sich der Gast deutlich durch.

Tipp: 1:4

SC Zollikon (3.) - SC Veltheim (2.)

Donnerstag, 13. November (20.15 Uhr)

Zollikon überwintert in der Gruppe 6 als Tabellenerster. Auffällig ist dabei vor allem die starke Heimbilanz. Nun bekommt es der SCZ allerdings mit Veltheim zu tun. Die oberklassigen Winterthurer strotzen als Leader der Gruppe 2 ebenso vor Selbstvertrauen. Und vor allem wollen sie endlich nach schon fast unzähligen Anläufen in beiden Wettbewerben endlich mal was gewinnen. Warum also nicht gleich das Double? Veltheim lässt sich jedenfalls nicht von Zollikon stoppen.

Tipp: 0:3

SC Siebnen (3.) - FC Niederweningen (3.)

Donnerstag, 13. November (20.15 Uhr)

Beide Drittligisten sind in ihren Gruppen an der Spitze. Während der SC Siebnen die Vorrunde in der Gruppe 1 mit einem komfortablen Polster abgeschlossen hat, muss Niederweningen in der Gruppe 4 noch nachsitzen. Sprich: Am Sonntag wartet gegen Rafzerfeld in einer Nachtragspartie eine ganz heisse Kiste. Der Fokus der Wehntaler dürfte also eher auf der Meisterschaft liegen – weshalb sich die Gastgeber durchsetzen sollten. Dazu kommt: An einem Donnerstagabend im Feierabendverkehr von Niederweningen ins ziemlich entfernte Siebnen reisen. Grüsse gehen raus an die Losfee.

Tipp: 3:1



__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich