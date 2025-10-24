Blue Stars und Siebnen schmeissen Zweitliga-Teams raus

Das Zweitliga-Teams-Sterben im FVRZ-Cup geht weiter: Die Spitzenteams Oetwil-Geroldswil, Wädenswil und Wiedikon scheiterten in Duellen unter Gleichklassigen im Penaltyschiessen, während es für die favorisierten Horgen und Phönix Seen einen bitteren Abend setzte. Auch für Rümlang ist nach der 3. Runde Schluss.

Dramatik pur im FVRZ-Cup - einmal mehr. Für Aufsehen sorgten in der 3. Runde vor allem die Siege der Blue Stars (3:1 gegen Horgen) und Siebnen (2:1 gegen Phönix Seen). Beide Drittliga-Teams, die auch in der Meisterschaft zu den Spitzenteams ihrer Gruppen gehören, warfen damit höherklassige Gegner aus dem Wettbewerb.

Das Spiel der Runde fand jedoch zweifellos auf dem Wiediker Heuried statt. Die Gastgeber führten gegen Adliswil bis zur 62. Minute scheinbar komfortabel mit 3:0 – ehe das Spiel eine unglaubliche Wendung nahm. Die Sihltaler verkürzten zunächst auf 2:3, kassierten zwar nochmals einen Gegentreffer, retteten sich aber dank eines Tores tief in der Nachspielzeit noch zum 4:4 ins Penaltyschiessen. Dort blieb der FCA eiskalt und setzte sich schliesslich 9:8 durch.

Auch andernorts musste das Elfmeterschiessen über das Weiterkommen entscheiden. Im Duell der Aufstiegskandidaten zwischen Oetwil-Geroldswil und Regensdorf stand es nach 90 Minuten 1:1. Vom Punkt aus behielten dann die Gäste aus dem Furttal mit 5:3 die Oberhand.

Ex-Profi verschiesst vom Punkt

Eine besondere Geschichte schrieb der FC Unterstrass. Nur zwei Tage nach dem Rücktritt von Trainer Pascal Müller lag das Team gegen Wädenswil früh 0:1 zurück und verlor kurz vor der Pause auch noch Len Bircher mit einer roten Karte. Doch die Gäste verpassten es, in Überzahl den Sack zuzumachen – und kassierten in der 89. Minute den Ausgleich. Im fälligen Penaltyschiessen avancierte ausgerechnet Ex-Profi Ridge Munsy zum tragischen Helden: Als einziger Schütze verschoss er. Unterstrass zog mit 6:5 in die nächste Runde ein.

Pflichtsiege feierten derweil Veltheim (2:0 in Rümlang) und Glattbrugg (1:0 gegen den Racing Club).

Letzte Oberländer Teams ausgeschieden

Auffällig ist dagegen die sportliche Tristesse im Zürcher Oberland: Mit Rüti (0:6-Klatsche in Affoltern am Albis), Russikon (1:2 gegen Zollikon) und Hinwil (0:1 gegen Niederweningen) sind nun auch die letzten Vertreter dieser Region ausgeschieden.

Weiter im Rennen bleiben unter anderem Winterthur United (4:3 bei Hellas) und Buttikon (3:1 gegen Brasil Suisse). Als letzter verbliebener Viertligist steht nun Uitikon fest, das sich mit einem spektakulären 7:3 über Seebach durchsetzte.

Die letzten witterungsbedingt verschobenen Partien dieser Runde steigen am Dienstag, 28. Oktober (Wiesendangen - Bassersdorf), sowie am Mittwoch, 29. Oktober (Glattfelden - Stäfa). Töss - Schlieren, ein weiterer Rüttler unter Drittligisten, ist noch nicht angesetzt.

Die Achtelfinals im FVRZ-Cup finden übrigens auch noch im 2025 statt. Der offizielle Ansetzungstermin ist der 13. November.

*Update folgt*

