Wiesendangen im Glück - Regensdorf greift nach dem dritten Cuptitel

In Uitikon wurde das Spiel erst im Penaltyschiessen entschieden. – Foto: Ramon Fritschi

Der FC Wiesendangen und FC Regensdorf stehen im Final des FVRZ-Cups. Beiden Zweitligisten wurde aber alles abgefordert.

Nach den Halbfinals des FVRZ-Cups lässt sich festhalten: Unsere Prognosen haben (für einmal) ins Schwarze getroffen.

Im Duell zwischen Uitikon und Wiesendangen kam der krasse Aussenseiter aus dem Limmattal dem nächsten Coup zwar nochmals nahe, letztlich setzte sich der Favorit aber durch. Nach torlosen 90 Minuten behielt Wiesendangen im Penaltyschiessen mit 5:4 die Nerven und zieht damit wie erwartet in den Final ein.

Es ist geschafft - Wiesendangen steht nach 2022 wieder im Final. – Foto: Ramon Fritschi

"Wisi" bekommt damit nach 2022 und der bitteren Endspiel-Niederlage gegen Wiedikon eine zweite Gelegenheit.

Stäfa muss sich knapp geschlagen geben

Auch im zweiten Halbfinal bestätigte sich unsere Einschätzung. Regensdorf, der Cupsieger von 2009 und 2024, gewann das ausgeglichene Duell gegen Stäfa 2:1 und löste damit ebenfalls das Finalticket.

Besonders bemerkenswert: Der zweifache Cupsieger warf auf seinem Weg in den Endspiel nach Oetwil-Geroldswil, Titelverteidiger Unterstrass sowie Veltheim einen weiteren Top-Verein aus der 2. Liga aus dem Wettbewerb.

Alle Endspiele seit 2001 auf einen Blick

Damit kommt es am Pfingstsamstag, 23. Mai (17 Uhr), im Final zum Aufeinandertreffen zwischen Wiesendangen und Regensdorf – und zur Chance für beide Teams, ihre starke Cup-Kampagne in Kloten mit dem Titel zu krönen.

*Update folgt*