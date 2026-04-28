 2026-04-28T04:45:54.822Z

Pokal

Wiesendangen im Glück - Regensdorf greift nach dem dritten Cuptitel

FVRZ-Cup, Halbfinals

von Redaktion regional-fussball.ch · Gestern, 22:24 Uhr · 0 Leser
In Uitikon wurde das Spiel erst im Penaltyschiessen entschieden.
In Uitikon wurde das Spiel erst im Penaltyschiessen entschieden. – Foto: Ramon Fritschi

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
FVRZ-Cup
Wiesendangen
FC Stäfa
Regensdorf
FC Uitikon

Der FC Wiesendangen und FC Regensdorf stehen im Final des FVRZ-Cups. Beiden Zweitligisten wurde aber alles abgefordert.

Nach den Halbfinals des FVRZ-Cups lässt sich festhalten: Unsere Prognosen haben (für einmal) ins Schwarze getroffen.

Viertelfinals: Wiesendangen in extremis - Uitikon stürmt, Regensdorf wendet
4. Runde: Blue Stars und Uitikon überraschen weiter
3. Runde: Blue Stars und Siebnen schmeissen Zweitliga-Teams raus
2. Runde: Ein buntes Sterben an Zweitligisten
1. Runde: Nur ein Zweitligist scheidet aus!

Im Duell zwischen Uitikon und Wiesendangen kam der krasse Aussenseiter aus dem Limmattal dem nächsten Coup zwar nochmals nahe, letztlich setzte sich der Favorit aber durch. Nach torlosen 90 Minuten behielt Wiesendangen im Penaltyschiessen mit 5:4 die Nerven und zieht damit wie erwartet in den Final ein.

Es ist geschafft - Wiesendangen steht nach 2022 wieder im Final.
Es ist geschafft - Wiesendangen steht nach 2022 wieder im Final. – Foto: Ramon Fritschi

"Wisi" bekommt damit nach 2022 und der bitteren Endspiel-Niederlage gegen Wiedikon eine zweite Gelegenheit.

Stäfa muss sich knapp geschlagen geben

Auch im zweiten Halbfinal bestätigte sich unsere Einschätzung. Regensdorf, der Cupsieger von 2009 und 2024, gewann das ausgeglichene Duell gegen Stäfa 2:1 und löste damit ebenfalls das Finalticket.

Besonders bemerkenswert: Der zweifache Cupsieger warf auf seinem Weg in den Endspiel nach Oetwil-Geroldswil, Titelverteidiger Unterstrass sowie Veltheim einen weiteren Top-Verein aus der 2. Liga aus dem Wettbewerb.

Alle Endspiele seit 2001 auf einen Blick

Damit kommt es am Pfingstsamstag, 23. Mai (17 Uhr), im Final zum Aufeinandertreffen zwischen Wiesendangen und Regensdorf – und zur Chance für beide Teams, ihre starke Cup-Kampagne in Kloten mit dem Titel zu krönen.

*Update folgt*

__________________________________________________________________________________________________


Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich