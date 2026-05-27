Pfäffikon vor dem grossen Sprung – Bewegung auf allen Tabellenplätzen So sieht es vor dem Saisonendspurt in der Drittliga-Gruppe 6 aus von Tom Nötzli, ZOR · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser

Auf Aufstiegskurs: Die Pfäffiker Spieler konnten sich bis anhin über viele Tore freuen. – Foto: zoregionalsport.ch

Für Pfäffikon ist der Aufstieg schon fast greifbar, dahinter haben sich die Kräfteverhältnisse jedoch spürbar verschoben. Überraschende Auftritte, enttäuschende Serien und wohl bereits vorentschiedene Entscheidungen prägen aktuell die Gruppe 6.

Nach dem üblichen Fehlstart in die Rückrunde hat sich Zollikon gefangen und sich auf Rang 2 festgesetzt. Aus dem Aufstiegsrennen dürfte sich Wetzikon nach der 0:1-Niederlage gegen Maur hingegen verabschiedet haben. Gleichwohl spielt das Team einen attraktiven Fussball, der ins Auge sticht. Gelingt es künftig noch besser, die Chancen zu verwerten, dürfte Wetzikon nächste Saison ein Kandidat für den Aufstieg sein.

Viel Grund zur Freude: Hinwil zählt zu den positiven Überraschungen. – Foto: zoregionalsport.ch

Neuling Maur mausert sich Hinwil hat nach einer katastrophalen Vorrunde in der Rückrunde bisher beinahe alles abgeräumt. Nur Pfäffikon war bislang in der Lage, das Team zu besiegen. Mit dieser Entwicklung war kaum zu rechnen. Auch Maur ist in der Rückrunde endgültig in der 3. Liga angekommen. Wer hätte gedacht, dass das Team in der zweiten Saisonhälfte bislang 12 Punkte holen und in der Rückrundentabelle aktuell Rang 5 belegen würde? Wohl die wenigsten.