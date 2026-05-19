Alle guten Dinge sind vier – klappt es für Siebnen endlich? So sieht es vor dem Saisonendspurt in der Drittliga-Gruppe 1 aus von kj · Gestern, 07:00 Uhr · 0 Leser

Sieben setzte sich unlängst im Spitzenkampf gegen Wettswil-Bonstetten II knapp durch. – Foto: Janis Raschle

Alles klar in der 3. Liga, Gruppe 1, vier Runden vor dem Saisonende? Es macht den Anschein. Vorne der SC Siebnen fünf Punkte vor den ersten Verfolgern, den zweiten Mannschaften von Wettswil-Bonstetten und Freienbach. Und hinten die Reserven von Horgen schon ziemlich abgeschlagen, auf dem Abstiegsplatz.

Es scheint tatsächlich angerichtet, das Siebnen in diesem Jahr wieder 2. Ligist wird. Wettswil-Bonstetten hat vier Runden vor Saisonende fünf Punkte Rückstand. Nicht mehr beim SC Siebnen wird dann in der Saison 2026/27 Trainer Spagnuolo dabei sein. Er hat bereits frühzeitig den Wechsel als Verantwortlicher zum FC Wädenswil bekannt gemacht.