Alle guten Dinge sind vier – klappt es für Siebnen endlich?

Alles klar in der 3. Liga, Gruppe 1, vier Runden vor dem Saisonende? Es macht den Anschein. Vorne der SC Siebnen fünf Punkte vor den ersten Verfolgern, den zweiten Mannschaften von Wettswil-Bonstetten und Freienbach. Und hinten die Reserven von Horgen schon ziemlich abgeschlagen, auf dem Abstiegsplatz.
Viele Jahre lang versprach die Gruppe 1 immer Spannung bis zur 22., und letzten Runde. Im Vorjahr stieg schliesslich Einsiedeln auf. Ein Jahr davor Wädenswil und am Ende der Saison 2022/23 Oetwil-Geroldswil. Die Limmattaler sind derzeit auf bestem Weg gleich nochmals aufzusteigen in die interregionale 2. Liga.
Der SC Siebnen scheiterte zuletzt viermal in Folge äusserst knapp. Nun soll es endlich klappen. Die Mannschaft von Trainer Pino Spagnuolo gewann nicht nur am Sonntag gegen Schlusslicht Horgen 2 souverän mit 6:0. Davor schlugen die Märchler die härtesten Konkurrenten um den Aufstieg, Wettswil-Bonstetten 2 und Freienbach 2 in den Direktduellen.
Es scheint tatsächlich angerichtet, das Siebnen in diesem Jahr wieder 2. Ligist wird. Wettswil-Bonstetten hat vier Runden vor Saisonende fünf Punkte Rückstand.
Nicht mehr beim SC Siebnen wird dann in der Saison 2026/27 Trainer Spagnuolo dabei sein. Er hat bereits frühzeitig den Wechsel als Verantwortlicher zum FC Wädenswil bekannt gemacht.
Gruppe 2: Folgt
Gruppe 3: Hitchcock führt Regie – oben Jubelträume, unten nackte Panik
Gruppe 4: Niederweningen vor dem Aufstieg – Spannung nur noch im Abstiegskampf?
Gruppe 5: Folgt
Gruppe 6: Folgt
Vor der Rückrunde: Diese Vereine werden um den Aufstieg spielen
3,.-Liga-Zwischenbilanz: Mit wem muss man rechnen, wer hat enttäuscht?
Enttäuschend war der Verlauf der Saison sicher für Freienbach 2. Die Höfner scheitern auch in diesem Jahr an der Promotion und werden in der 3. Liga verbleiben. Nach einer deutlichen Niederlage, gegen Kilchberg-Rüschlikon, in der letzten Runde, ist Freienbach sogar auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht und wurde vom FCKR überholt.
Ebenfalls unter den Erwartungen geblieben ist Affoltern am Albis. Die ebenfalls als Aufstiegskandidat gehandelten Säuliämtler befinden sich im Niemandsland der Tabellenmitte.
Positiv überrascht hat bisher sicher Buttikon. Die zweite Märchler Mannschaft der Gruppe hat überraschenderweise gar nichts mit dem Abstieg zu tun.
Unter dem Strich befinden sich derzeit zwei Seeclubs. Aufsteiger Oberrieden und auf dem letzten Platz Horgen 2. Zusammen mit dem ebenfalls gefährdeten FC Wollerau werden die drei Mannschaften die beiden Absteiger unter sich ausmachen.
Horgen scheint von den drei Teams das leichteste Schlussprogramm zu haben. Mitentscheidend dürfte sicher dann die Direktbegegnung zwischen Horgen und Oberrieden am 7. Juni sein.
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