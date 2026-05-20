Wer kriecht im Aufstiegs-Schneckenrennen nach oben? So sieht es vor dem Saisonendspurt in der Drittliga-Gruppe 2 aus von as · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Das Verfolgerduell zwischen Dietikon 2 und Engstringen endete im April mit einem Heimsieg. – Foto: Lucas Lucchinetti

Vier Runden vor Schluss spitzt sich die Lage auch in der "Gruppe der Unberechenbaren" allmählich zu. Auch wenn das mit vier Runden vor Schluss nicht flächendeckend stimmt, da die Blue Stars noch ein Nachtragsspiel zu bestreiten haben. Am Ende der Tabelle müssen sich Red Star 3 und Aufsteiger Höngg immer mehr mit der 4. Liga befassen.