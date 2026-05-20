Wer kriecht im Aufstiegs-Schneckenrennen nach oben?

Vier Runden vor Schluss spitzt sich die Lage auch in der "Gruppe der Unberechenbaren" allmählich zu. Auch wenn das mit vier Runden vor Schluss nicht flächendeckend stimmt, da die Blue Stars noch ein Nachtragsspiel zu bestreiten haben. Am Ende der Tabelle müssen sich Red Star 3 und Aufsteiger Höngg immer mehr mit der 4. Liga befassen.
Es ist ein veritables Schneckenrennen, das sich an der Spitze der Gruppe 2 abspielt. Zwar stehen die Blue Stars und "Wintermeister" Schlieren immer noch punktgleich an der Spitze, die Limmattaler haben allerdings in der Rückrunde nur drei von sieben Spielen gewonnen und haben zudem einen Trainerwechsel erlebt.
Und wie bereits erwähnt, sind die Blue Stars noch mit einem Spiel im Rückstand – und sind dadurch wohl das heisseste Eisen der Gruppe 2. Die Hardhof-Truppe vergeigte zwar auch den Rückrundenauftakt mit einem 0:1 gegen Engstringen, hat seitdem aber alle vier weiteren Spiele gewonnen, oft sehr knapp, aber eben gewonnen. Wenn sie das Nachholspiel am Donnerstag gegen Altstetten gewinnen sollten, hätten die "Blauen Sterne" drei Punkte Vorsprung.
Der letzte Platz auf dem Podium wird aktuell vom FC Dietikon 2 belegt. Die sehr junge Dornau-Truppe profitiert davon, dass sich vorne alle die Punkte gegenseitig wegnehmen, und hat bisher nur zweimal nicht gewonnen in der Rückrunde. Ebenfalls das Feld von hinten aufgerollt hat der letztjährige Fast-Absteiger aus Engstringen, und auch Industrie Turicum spielt bis dato eine starke Rückrunde.
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Gruppe 5: Folgt
Gruppe 6: Folgt
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Dann folgen zwei Teams, die sich definitiv mehr erhofft haben in diesem Frühling und nach der Vorrunde noch in Tuchfühlung mit Platz 1 lagen: Der BC Albisrieden startete fulminant mit einem Derbysieg gegen Altstetten und musste dann ganze fünf Runden warten, bis zuletzt wieder ein Dreier eingefahren werden konnte. Dasselbe Schicksal ereilte Altstetten, das nur ein Spiel gewinnen konnte und auf Platz 7 abgerutscht ist.
Der Schlussteil der Tabelle wird angeführt von der zweiten Mannschaft des FC Kosova, einer ebenfalls sehr jungen und unberechenbaren Truppe mit wenig Konstanz. Es folgt der erste von zwei Aufsteigern vom FC Albania, der zuletzt forfait geben musste, weil zu wenig Spieler zur Verfügung standen.
Für Red Star 3 hingegen dürfte der Gruppenwechsel zum Rohkrepierer werden, und der Abstieg wird wohl kaum noch zu vermeiden sein. Den zweiten Absteiger werden die beiden dritten Mannschaften von Höngg und Wettswil-Bonstetten unter sich ausmachen.
Eine Prognose wagen – oder gar viel Geld auf eines der Teams setzen – ist nach wie vor so sicher, wie dass der FC Thun jemals Schweizer Meister werden sollte…
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