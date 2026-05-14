Hitchcock führt Regie – oben Jubelträume, unten nackte Panik

Im Spiel zwischen Unterstrass II und Neumünster setzten sich die Gastgeber durch. – Foto: Reto Schlatter

Fünf Runden vor Schluss biegen wir auf die Zielgerade ein, und was soll man sagen? Die Drehbuchautoren in Hollywood hätten es für diesen Saisonendspurt nicht spannender inszenieren können, denn sowohl an der Tabellenspitze als auch im tiefsten Tabellenkeller brennt die Hütte lichterloh.

An der Spitze hat sich ein illustres Trio festgebissen, bestehend aus den Zweitvertretungen vom FC Seefeld und dem FC Unterstrass sowie dem FC Witikon , die den Gruppensieg wohl unter sich ausmachen werden.

Da die direkten Duelle zwischen Unterstrass und Seefeld sowie Seefeld und Witikon noch auf dem Menüplan stehen, bleibt die Ausgangslage so offen wie ein Scheunentor, und jede Prognose gleicht eher dem Kaffeesatzlesen als einer fundierten Analyse.

Als möglicher Aufsteiger kommen allerdings wohl nur Seefeld II und Witikon infrage. Die zweite Mannschaft von Unterstrass dürfte nur in die 2. Liga, wenn gleichzeitig das Fanionteam absteigen würde.

Witikon (in rot) - hier gegen Srbija - kann sich noch Aufstiegschancen ausrechnen. – Foto: Stefan Baratovic

Währenddessen haben es sich der FC Srbija, die Reservisten des FC Regensdorf und der FC Oerlikon/Polizei in der Komfortzone des Mittelfelds gemütlich gemacht, wobei dort angesichts der mangelnden Konstanz (mal Weltklasse, mal Kreisklasse) kaum noch mit grossen Sprüngen zu rechnen ist.

Der Trumpf im Ärmel der G.S.I. Rümlang

Richtig wild wird es jedoch ab Tabellenplatz sieben, wo ein Sextett, angeführt von G.S.I. Rümlang bis hin zum FC Neumünster, mitten im Sumpf des Abstiegskampfes steckt.

G.S.I. Rümlang hat dabei wohl die besten Karten im Ärmel, da sie mit Torjäger Mazouf Mahjoub eine echte Lebensversicherung in ihren Reihen wissen. Aus den verbleibenden Partien dürften wohl noch drei Punkte zum Klassenerhalt reichen.

Achterbahnfahren mit Republika Srpska

Beim FC Republika Srpska hingegen gleicht die Rückrunde einer Achterbahnfahrt: Nach einem Start mit drei Siegen folgten drei Pleiten am Stück, und obendrauf drückt das Strafpunkte-Konto wie ein zu enger Fussballschuh.

Auch der FC Schwamendingen schleppt eine leichte Hypothek an Strafpunkten mit sich herum und muss nun am ende der Spielzeit gegen das gesamte Top-Trio der Liga antreten; Ein Restprogramm, bei dem mancher Schnappatmung bekäme.

Der Racing Club Zürich konnte sich zwar durch den Sieg gegen den Lokalrivalen FC Neumünster kurzzeitig etwas Luft verschaffen, verpasste es aber am vergangenen Sonntag gegen den FC Altstetten 2, den Sack vorzeitig zuzumachen respektive etwas enger zuzubinden. Ein grosses Plus für Racing und Altstetten ist jedoch ihr fast jungfräuliches Strafpunkte-Konto, was in der Endabrechnung noch Gold wert sein könnte.

Das ultimative Kellerduell

Am Tabellenende steht der FC Neumünster, der nach dem charakterlich höchst fragwürdigen «Ghosting-Abgang» von Ex-Trainer Nurettin Atici mit einem bärenstarken 3:1-Sieg unter Trainer Ville Westerberg gegen den FC Srbija ein echtes Lebenszeichen von sich gegeben hat und nun am kommenden Sonntag im ultimativen Kellerduell gegen den FC Altstetten 2 die Chance hat, sich weiter ans rettende Ufer zu robben.

In dieser Gruppe kann wahrlich jeder jeden schlagen, weshalb der Blick in die Glaskugel weiterhin getrübt bleibt und uns ein Ritt auf der Rasierklinge bis zur letzten Sekunde bevorsteht.