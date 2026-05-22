Vieles ist noch offen beim Einbiegen in die Zielkurve

Für "Oberi" (in blau) gehts in den verbleibenden Spiel um den Aufstieg, für Ramsen um den Ligaverbleib. – Foto: Eric Stolz

Nach Diessenhofens Sieg über die SV Schaffhausen II wird das Aufstiegsrennen der Gruppe 5 zu einem Zweikampf zwischen den Thurgauern und dem FC Oberwinterthur . Beide Teams haben bis zu einer allfälligen Finalissima in der letzten Runde drei ähnlich schwierige Aufgaben zu erledigen.

Die Zürcher müssen die letzten drei Spiele auswärts antreten. Dennoch ist aufgrund der Rückrundenleistungen Oberwinterthur leicht zu favorisieren, das zehn Treffer mehr erzielte als sein Widersacher und über eine ähnlich starke Defensive verfügt.

Für «Oberi» sprechen deren offensiven Qualitäten. Diessenhofen darf hingegen seine Heimqualtäten zweimal und insbesondere in der direkten Begegnung in Anspruch nehmen.

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Für die auf den Rängen drei bis sieben liegenden Teams SV Schaffhausen II, FC Phönix Seen II, FC Thayngen, Sporting Club Schaffhausen und Wiesendangen II dürfte die Saison gelaufen sein. Ambitionen nach oben sind illusorisch, das Punktepolster gegenüber den Abstiegsrängen beruhigend. Somit verbleiben fünf Mannschaften, für die die letzten vier Runden Abstiegskampf pur bedeuten.

Die besten Chancen diesem unliebsamen Schicksal zu entgehen, sind dem FC Ellikon Marthalen zuzubilligen. Etwas überraschend verloren zwar die Weinländer in der letzten Runde gegen den Sporting Club Schaffhausen. Allerdings belegt das Team von Dario Messina in der aktuellen Rückrundentabelle den sechsten Rang und konnte sich so seit der Winterpause vom Tabellenende lösen. Von der Formstärke her liegt Ellikon Marthalen gar auf Rang fünf. Mit Ramsen, Elgg und Cholfirst treffen die Zürcher noch auf drei Teams vom Tabellenende.

Dinamos beängstigte Formkurve

Mit drei Niederlagen in Serie zeigt die Formkurve von Dinamo Schaffhausen beängstigend nach unten. Unter der Woche bezog die kroatische Mannschaft eine kapitale Heimniederlage gegen Thayngen, konnte jedoch den Viertorerückstand fast aufholen. Allerdings muss man auch festhalten, dass Dinamo in der Rückrunde knapp vor Cholfirst die zweitschlechteste Punktebilanz aufweist.

Auch das Restprogramm in den letzten Runden ist happig, so ist Ramsen der einzige Gegner, der in der Tabelle hinter Dinamo liegt, Von Vorteil könnte sein, dass man dreimal zuhause antreten kann.

Das wohl schwierigste Restprogramm kommt auf den FC Elgg zu. Nur gerade zwei Zähler liegt Elgg über dem Relegationsstrich. Dies dank einem Remis gegen Ramsen, obwohl man die letzte Viertelstunde mit einem Mann weniger speilen musste. Aufgepasst heisst es, was die Strafpunkte anbelangt. Beide hinter Elgg liegende Mannschaften, Ramsen und Cholfirst weisen wesentlich weniger auf. Jeder Punkteverlust könnte sich so fatal auswirken. Ebenso ist Elgg, was die Formkurve der beiden Tabellenletzten anbelangt, hinter diesen platziert.

Verantwortung auf den Schultern eines Vierzigjährigen

Wie bereits erwähnt verpasste es Ramsen, sich mit einem Sieg gegen Elgg über den Relegationsstrich zu hieven. Mit Elgg zusammen weisen die Schaffhauser auch die schlechtesten Offensivwerte der Rückrunde auf. Bezeichnend ist, dass mit Thomas Gnädinger ein Vierzigjähriger bester Torschütze im Team ist.