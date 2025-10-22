3.-Liga-Zwischenbilanz: Mit wem muss man rechnen, wer hat enttäuscht?

In der Gruppe 3 setzte sich Leader Srbija auch gegen Witikon durch. – Foto: Stefan Baratovic

Bereits ist ein Drittel der Meisterschaft in der 3. Liga absolviert. Höchste Zeit, zurückzublicken und Bilanz zu ziehen, wie es den Mannschaften in den sechs Gruppen bisher ergangen ist. Welche Teams sind den Erwartungen gerecht geworden, welche konnten nicht Schritt halten?

3. Liga, Gruppe 1: Jährlich grüsst das Siebner Murmeltier "Und jährlich grüsst das Murmeltier". Zumindest was den Aufstiegsfavoriten in der Gruppe 1 betrifft. Kommt endlich der SC Siebnen zum Zug, nach mehreren vergeblichen Anläufen? Es schaut gut aus bisher. Mit drei Verlustpunkten Vorsprung auf die Reserven Freienbachs führt Siebnen die Gruppe an. Die Märchler können sich auch diese Saison auf eine starke Abwehr verlassen: Gerade einmal fünf Gegentore kassierte man in acht Spielen – gemeinsam mit Herrliberg 2 der Bestwert aller Drittligisten der Region Zürich.

Hinter Siebnen und Freienbach 2 reihen sich die meistgenannten Kandidaten auf den Aufstieg ein. Dies sind Wettswil-Bonstetten 2, Kilchberg-Rüschlikon und Affoltern am Albis. Affoltern, mit grossen Ambitionen gestartet, hat allerdings bereits 11 Punkte Rückstand auf die Spitze. Das Team mit dem neuen Trainer Kevin Bär hatte einen etwas holprigen Start. Zuletzt gab es aber drei Siege in Serie. Wettswil-Bonstettens einzige Niederlage war ein knappes 0:1 in Siebnen.