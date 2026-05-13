Niederweningen vor dem Aufstieg – Spannung nur noch im Abstiegskampf?

Fünf Runden vor Schluss steuert der FC Niederweningen souverän in die 2. Liga zu. Dahinter hoffen Verfolger Glattfelden und Kloten noch auf einen Ausrutscher des Leaders, während im Tabellenkeller mehrere Teams um den Ligaerhalt zittern.
Noch fünf Runden sind in der «Unterländer» 3. Liga, Gruppe 4, zu absolvieren.
Der Wintermeister FC Niederweningen führt die Tabelle weiterhin souverän an. Mit nur einer Niederlage aus 17 Spielen steht das Team von Trainer Sven Willimann kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga.
Vor der Rückrunde: Diese Vereine werden um den Aufstieg spielen
3,.-Liga-Zwischenbilanz: Mit wem muss man rechnen, wer hat enttäuscht?
Am kommenden Sonntag empfängt die Mannschaft den drittplatzierten FC Kloten, danach folgen noch Partien gegen die vier letztplatzierten Teams der Liga. Übrigens: Die letzte 2.-Liga-Partie bestritten die Wehntaler im Juni 2012.
Erster Verfolger mit sechs Punkten Rückstand ist der FC Glattfelden. Zum wiederholten Mal spielen die Gelb-Schwarzen eine starke Saison und stehen verdientermassen auf Rang zwei.
Justin Krüger ist mit 22 Treffern der mit Abstand beste Torschütze der Gruppe 4.
Ob in diesem Jahr doch noch die ganz grosse Überraschung gelingt? Noch sind 15 Punkte zu vergeben.
Auf dem dritten Platz liegt aktuell der FC Kloten, der vor der Saison ebenfalls als Aufstiegskandidat gehandelt wurde.
Mittlerweile beträgt der Rückstand auf den Tabellenleader jedoch bereits acht Punkte – eine hohe Hürde. Nur mit einem Sieg im Direktduell am kommenden Sonntag dürften die Flughafenstädter ihre leisen Aufstiegshoffnungen wahren.
Das Mittelfeld führt der 2.-Liga-Absteiger FC Töss mit 28 Punkten an. Dahinter folgen der FC Räterschen (24 Punkte) sowie die zweiten Mannschaften des FC Bülach (24 Punkte), des SC Veltheim (22 Punkte) und des FC Bassersdorf (21 Punkte).
Die punktgleichen Teams des FC Seuzach 2 und des FC Dübendorf 2 mit je 17 Punkten kämpfen gemeinsam mit dem SC Winterthur United (13 Punkte) um den Ligaerhalt.
Dabei dürften Dübendorf und Seuzach dank ihrer Teams in der 2. Liga interregional bessere Karten besitzen.
Für den FC Rafzerfeld präsentiert sich die Situation dagegen sehr ungemütlich. Mit neun Punkten Rückstand auf den rettenden 10. Rang müssen sich die Verantwortlichen bereits mit einer möglichen 4.-Liga-Saison 2026/27 befassen.
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