Niederweningen vor dem Aufstieg – Spannung nur noch im Abstiegskampf? So sieht es vor dem Saisonendspurt in der Drittliga-Gruppe 4 aus von ga · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

Räterschen (in gelb) setzte sich vor Wochenfrist knapp gegen Basserdorf durch. – Foto: ga

Fünf Runden vor Schluss steuert der FC Niederweningen souverän in die 2. Liga zu. Dahinter hoffen Verfolger Glattfelden und Kloten noch auf einen Ausrutscher des Leaders, während im Tabellenkeller mehrere Teams um den Ligaerhalt zittern.

Noch fünf Runden sind in der «Unterländer» 3. Liga, Gruppe 4, zu absolvieren. Der Wintermeister FC Niederweningen führt die Tabelle weiterhin souverän an. Mit nur einer Niederlage aus 17 Spielen steht das Team von Trainer Sven Willimann kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga.

Am kommenden Sonntag empfängt die Mannschaft den drittplatzierten FC Kloten, danach folgen noch Partien gegen die vier letztplatzierten Teams der Liga. Übrigens: Die letzte 2.-Liga-Partie bestritten die Wehntaler im Juni 2012. Erster Verfolger mit sechs Punkten Rückstand ist der FC Glattfelden. Zum wiederholten Mal spielen die Gelb-Schwarzen eine starke Saison und stehen verdientermassen auf Rang zwei. Das ist der Torjäger der Gruppe Justin Krüger ist mit 22 Treffern der mit Abstand beste Torschütze der Gruppe 4. Ob in diesem Jahr doch noch die ganz grosse Überraschung gelingt? Noch sind 15 Punkte zu vergeben. Auf dem dritten Platz liegt aktuell der FC Kloten, der vor der Saison ebenfalls als Aufstiegskandidat gehandelt wurde. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf den Tabellenleader jedoch bereits acht Punkte – eine hohe Hürde. Nur mit einem Sieg im Direktduell am kommenden Sonntag dürften die Flughafenstädter ihre leisen Aufstiegshoffnungen wahren.