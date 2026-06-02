Allgemeines

Letzter Bezirksliga-Spieltag: Wer steigt auf, wer steigt ab?

In der Bezirksliga Niederrhein endet mit dem 34. Spieltag die Saison - gesucht werden noch Aufsteiger in die Landesliga und Absteiger in die Kreisliga.

FuPa präsentiert euch den letzten Bezirksliga-Spieltag.
FuPa präsentiert euch den letzten Bezirksliga-Spieltag. – Foto: Markus Becker

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

In der Bezirksliga Niederrhein endet mit dem 34. Spieltag die Saison - gesucht werden noch Aufsteiger in die Landesliga und Absteiger in die Kreisliga. Die große Übersicht für die Woche!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
DJK Sparta Bilk
Sa., 06.06.2026, 14:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SG Benrath-Hassels
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
Ratingen 04/19 U23
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
TSV Eller 04
Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
TuSpo Richrath
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SSV Berghausen
SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Cronenberger SC
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
BV Gräfrath
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Solingen 08/10
DV Solingen
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
SV 09/35 Wermelskirchen
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSVg Velbert
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
HSV Langenfeld
SC Germania Reusrath
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Berghausen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Velbert - Cronenberger SC
So., 07.06.26 15:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen 08/10 - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenfeld - SC Germania Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Hackenberg - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
SC St. Tönis 1911/20
Sa., 06.06.2026, 18:30 Uhr
TuS Wickrath
DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
TSV Krefeld-Bockum
Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
CSV Marathon Krefeld
So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
SpVg Odenkirchen
Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - CSV Marathon Krefeld
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr Thomasstadt Kempen - SpVg Odenkirchen
Sa., 06.06.26 18:30 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 07.06.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Sportfreunde Neuwerk
So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Türkiyemspor Mönchengladbach

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
Kevelaerer SV
Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
SV Haldern
TSV Weeze
So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
Borussia Veen
SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
TuS Xanten
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
TuS Stenern
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Viktoria Goch
Westfalia Anholt
Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SV Rindern
Hamminkelner SV
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
VfL Rhede
Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Rheinland Hamborn
GSG Duisburg
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
VfB Homberg
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
Schwarz-Weiß Alstaden
Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Duisburger SV 1900
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
VfL Repelen
Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
Vogelheimer SV
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SV Burgaltendorf
So., 07.06.2026, 12:15
Sportfreunde Niederwenigern
VfB Frohnhausen
So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
TuSEM Essen 1926
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fatihspor Essen 2001
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SuS Haarzopf
Rot-Weiss Essen
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
Heisinger SV
Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
Spvgg Sterkrade-Nord
So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Königshardt
SpVgg Steele
Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 07.06.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - VfB Frohnhausen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - TuSEM Essen 1926
So., 07.06.26 15:00 Uhr SuS Haarzopf - Rot-Weiss Essen II
So., 07.06.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - SpVgg Steele
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Vogelheimer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Burgaltendorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Fatihspor Essen 2001
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Heisinger SV

