 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: So läuft der Sonntag - Ticker & Nichtantritt

In der Kreisliga A Moers passiert rund um den 28. Spieltag eine Menge: Titelanwärter TV Asberg verliert seine Leistungsträger, Concordia Rheinberg geht freiwillig in die Kreisliga C und tritt gegen den SV Budberg II nicht an. Patrick Heydrich verlässt den GSV Moers II und Viktoria Alpen stellt sich teilweise neu auf.

von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Die aktuellen Schlagzeilen aus der Kreisliga A Moers.
Die aktuellen Schlagzeilen aus der Kreisliga A Moers. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 28 in der Kreisliga A Moers: Der FC Neukirchen-Vluyn II hat schon am Donnerstag gespielt und gewonnen, doch abseits des Platzes ist ebenfalls eine Menge Bewegung drin. FuPa fasst euch zum Spieltag alle Schlagzeilen zusammen:

>>> TV Asberg bricht auseinander

>>> Concordia Rheinberg zieht freiwillig zurück

>>> Warum Concordia Rheinberg gegen den SV Budberg II nicht spielt

>>> Patrick Heydrich hört beim GSV Moers II auf

>>> Veränderungen bei Viktoria Alpen

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:00live
Spieltext SV Millingen - SV Sonsbeck II

Heute, 15:15 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:15live
Spieltext FC Meerfeld - GSV Moers II

Heute, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:30
Spieltext Schwafheim II - BüdericherSV

Heute, 15:30 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext TV Asberg - Schwafheim

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
14:00live
Spieltext Rheurdt-Sch. - VfL R´hausen

Heute, 13:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
13:00
Spieltext Hohenbudb. - FC Alpen

Heute, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:30live
Spieltext Rumelner TV - Lüttingen

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
Abgesagt
Mangels Personal verzichtet Concordia Rheinberg auf das Derby gegen den SV Budberg II.

Do., 16.04.2026, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
2
1
Abpfiff
Der FC Neukirchen-Vluyn II hat den SV Menzelen geschlagen - mehr hier.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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