Karadiken erklärt Dassendorfs Regionalliga-Plan und Stadionwechsel

Warum TuS Dassendorf das Stadion wechseln würde. – Foto: IMAGO / Lobeca

Die TuS Dassendorf hat nach zahlreichen Meisterschaften in der Oberliga Hamburg immer auf den Lizenzantrag auf die Regionalliga Nord verzichtet, doch nun will der Klub den Sprung. Die Hintergründe und Auskunft zur Stadionwahl gibt Hakan Karadiken.

Karadiken ist seit Jahreswechsel der Sportchef in Dassendorf . Bei Transfermarkt hat er nun ein Update zur Entscheidungsfindung gegeben. Er sagt: "Warum sollten wir es nicht probieren, wenn wir es sportlich schaffen sollten? Strukturell und wirtschaftlich haben wir alles geprüft, wir haben einen guten Plan – und sportlich entscheiden das die Jungs auf dem Platz. Natürlich hoffe ich, dass sie es noch schaffen. Aber grundsätzlich finde ich einfach: Manchmal sollte man gewisse Dinge nicht verschieben. Oder anders gesagt: Ich bin kein Fan davon, Sachen zu verschieben, sondern sage mir: Einfach machen.“

Mit Blick auf viele personelle Veränderungen, die unklare Zukunft der Ex-Profis Martin Harnik und Max Kruse sowie dem anstehenden Trainerwechsel zu Oliver Zapel wirkt die Entscheidung etwas überstürzt, nicht aber für den Sportchef, der diese Chance nutzen und ergreifen möchte, sollte sie sich bieten.

Gespielt würde allerdings nicht am heimischen Wendelweg, der als Spielort der U23 und als Trainingsort weiter bestehen bleibt. Die TuS Dassendorf würde in der Regionalliga im benachbarten Stadion Geesthacht spielen. Einerseits glaubt Karadiken, dass die "kleine Fußballstadt" sich positiv auf die Zuschauerzahlen auswirken kann. Darüber hinaus ergibt eine Ertüchtigung der eigenen Anlage wenig Sinn. „Natürlich kann man hier viel machen. Aber wir sind hier auch in einem Häuser- und Villengebiet, wo wir, wenn wir das machen würden, mehr Leute gegen als für uns haben würden. Denn es sind nun mal nicht alle Menschen in der Umgebung Fußball-affin. Die Mehrheit ja, aber da spielen noch so viel mehr Dinge eine Rolle, die in der Regionalliga mit größeren Vereinen und noch viel größeren Fanlagern eine noch viel gewichtigere Rolle spielen würden", führt der Funktionär aus.

Ob Opportunist Karadiken demnächst einen Regionalliga-Kader auf die Beine stellen darf, wird sich in den kommenden vier Wochen zeigen. Die TuS Dassendorf hat zwar sieben Zähler weniger auf dem Konto, dafür aber auch eine Partie weniger als der Eimsbütteler TV bestritten. Am 1. Mai steigt zudem das große Duell um die Regionalliga zwischen beiden Klubs, aber klar: Der ETV müsste noch ein weiteres Mal Zähler abgeben, sollte Dassendorf das direkte Duell gewinnen. Allerdings: Es könnte auch sein, dass der Tabellenführer der Oberliga Hamburg noch einen Rückzieher macht und freiwillig auf die Relegation zur Regionalliga verzichtet.

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