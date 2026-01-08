TuS Dassendorf verpflichtet Oliver Zapel als Cheftrainer

Der TuS Dassendorf stellt frühzeitig die sportlichen Weichen für die kommenden Jahre. Zur Saison 2026/27 übernimmt Oliver Zapel das Amt des Cheftrainers beim Oberligisten. Mit der Verpflichtung eines DFB-Fußballlehrers mit UEFA-Pro-Lizenz setzt der Verein auf fachliche Qualität, eine moderne Fußballidee und eine nachhaltige sportliche Entwicklung.

Im Mittelpunkt der künftigen Arbeit sollen die gezielte Weiterentwicklung ambitionierter Spieler sowie der strukturelle Ausbau des gesamten sportlichen Bereichs stehen. Die Entscheidung unterstreicht den Anspruch der Verantwortlichen, langfristig zu planen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen.

Der 57-Jährige beschreibt seine neue Aufgabe wie folgt: „Die TuS Dassendorf ist ein Verein mit klarer Haltung und einem sehr ambitionierten Umfeld. Mich reizt besonders der gemeinsame Weg: Strukturen weiterzuentwickeln, eine klare Spielidee zu implementieren und Spieler individuell besser zu machen. Ich möchte mit der Mannschaft Fußball spielen, der Mut, Intensität und Identität ausstrahlt und der den Menschen in Dassendorf und der Region Freude macht. Diese Aufgabe gehe ich mit voller Überzeugung, großer Energie und Respekt vor dem Verein an.“