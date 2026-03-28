Jetzt also doch: TuS Dassendorf meldet für die Regionalliga Nord

FuPa Hamburg hatte bei der TuS Dassendorf nach Stellungnahme zum Regionalliga-Lizenzantrag angefragt - die Antwort kam am Samstag in den sozialen Medien: "TuS Dassendorf meldet für die Regionalliga Nord." Damit haben schon zwei Mannschaften aus der Oberliga Hamburg ihren Antrag beim Norddeutschen Fußball-Verband bestätigt.
Dassendorfs Sportchef Hakan Karadiken hatte im Februar auf FuPa-Nachfrage bereits durchklingen lassen, dass der siebenmalige Oberliga-Meister von Hamburg, der zwischen 2013 und 2018 sowie 2019 und 2022 jeweils an der Spitze der Liga stand (in den Corona-Jahren wurde nur die Saison 2019/20 gewertet), diesmal über den Aufstieg in die Regionalliga nachdenke: „TuS Dassendorf ist ein ambitionierter Verein. Unser Ziel ist es, den Verein sportlich und strukturell weiterzuentwickeln. Dafür müssen alle Voraussetzungen stimmen – sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich. Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.“ Bislang hat der Klub nämlich auf den Aufstieg verzichtet.
Und nun die Bestätigung - Dassendorf teilte am Samstag ausführlich mit: „Wir haben die Unterlagen für die Lizenz der Regionalliga Nord zur Saison 2026/2027 fristgerecht beim Norddeutschen Fußballverband eingereicht. Damit unterstreichen wir den seit dem Winter eingeschlagenen, ambitionierten Kurs unseres Vereins. Unabhängig davon gilt der volle Fokus weiterhin dem laufenden Wettbewerb in der Oberliga Hamburg. Ziel ist es, bis zum Saisonende eine bestmögliche Platzierung zu erreichen."
Die TuS Dassendorf verfügt sicherlich über den größten Kader der Oberliga, der nicht nur die ehemaligen Bundesliga-Profis Martin Harnik und Max Kruse als Attraktionen zu bieten hat. Im Winter wurde das Aufgebot kräftig verstärkt, im Sommer übernimmt mit Oliver Zapel ein ehemaliger Drittliga-Coach - die Ambitionen sind klar untermauert, wenngleich es im Titelrennen am Freitag einen Rückschlag bei der überraschenden 3:5-Pleite beim SC Victoria gegeben hat.
Der Eimsbütteler TV, aktueller Spitzenreiter der Oberliga, hat auf FuPa-Nachfrage ebenfalls bestätigt, den Lizenzantrag für die Regionalliga Nord zu stellen. Allerdings setzt der ETV als Bedingung die "Finanzierung aus eigener Kraft“. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem ETSV Hamburg, der 2026 als Top-Favorit auf Meisterschaft und Aufstieg gestartet war. Die Eisenbahner haben finanzielle Sorgen, weil der Hauptsponsor aktuell nicht zu erreichen sei - ein Lizenzantrag ist fraglich, mehr hier.
Ob Ex-Profi Kruse den Schritt in die Regionalliga mitgehen würde, lässt der 38-Jährige offen - mehr hier.
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