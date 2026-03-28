Jetzt also doch: TuS Dassendorf meldet für die Regionalliga Nord

Endlich Regionalliga? TuS Dassendorf stellt Antrag! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

FuPa Hamburg hatte bei der TuS Dassendorf nach Stellungnahme zum Regionalliga-Lizenzantrag angefragt - die Antwort kam am Samstag in den sozialen Medien: "TuS Dassendorf meldet für die Regionalliga Nord." Damit haben schon zwei Mannschaften aus der Oberliga Hamburg ihren Antrag beim Norddeutschen Fußball-Verband bestätigt.

Dassendorfs Sportchef Hakan Karadiken hatte im Februar auf FuPa-Nachfrage bereits durchklingen lassen, dass der siebenmalige Oberliga-Meister von Hamburg, der zwischen 2013 und 2018 sowie 2019 und 2022 jeweils an der Spitze der Liga stand (in den Corona-Jahren wurde nur die Saison 2019/20 gewertet), diesmal über den Aufstieg in die Regionalliga nachdenke: „TuS Dassendorf ist ein ambitionierter Verein. Unser Ziel ist es, den Verein sportlich und strukturell weiterzuentwickeln. Dafür müssen alle Voraussetzungen stimmen – sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich. Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.“ Bislang hat der Klub nämlich auf den Aufstieg verzichtet.

Und nun die Bestätigung - Dassendorf teilte am Samstag ausführlich mit: „Wir haben die Unterlagen für die Lizenz der Regionalliga Nord zur Saison 2026/2027 fristgerecht beim Norddeutschen Fußballverband eingereicht. Damit unterstreichen wir den seit dem Winter eingeschlagenen, ambitionierten Kurs unseres Vereins. Unabhängig davon gilt der volle Fokus weiterhin dem laufenden Wettbewerb in der Oberliga Hamburg. Ziel ist es, bis zum Saisonende eine bestmögliche Platzierung zu erreichen."