Hakan Karadiken im Interview: "Denken nicht nur kurzfristig"

Die ersten Wochen von Hakan Karadiken bei der TuS Dassendorf waren arbeitsreich. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Seit Januar ist Hakan Karadiken der neue Sportchef der TuS Dassendorf - und der ehemalige Funktionär des ETSV Hamburg oder des 1. FC Phönix Lübeck hat seither ein beachtliches Tempo an den Tag gelegt. Der Tabellendritte der Oberliga Hamburg hat mit spektakulären Transfers um Ex-Profi Max Kruse oder Torjäger Maximilian Dittrich für Highlights gesorgt. Im FuPa-Interview spricht Karadiken über seinen Start, den großen Kader, geht außerdem auf die Regionalliga-Frage ein und kündigt ein besonderes Event im Mai an.

Am Sonntag geht es nach der mehrfach verlängerten Winterpause endlich wieder um Punkte. Dassendorf gastiert zwar als Favorit beim USC Paloma, doch das Auswärtsspiel beim Fünften ist direkt ein Topspiel in der Oberliga Hamburg. Im ersten Duell setzte sich Dassendorf mit 3:1 durch. ______ Dassendorf-Kadergröße: Konkurrenz belebt das Geschäft

Auch sportlich ist Bewegung im Kader: Mit Verstärkungen wie dem ehemaligen Nationalspieler Kruse, Torjäger Dittrich oder dem talentierten Nathanael Kukanda setzt der Verein auf Qualität und Entwicklungspotenzial. Der aktuell größere Kader sei unter anderem verletzungsbedingt, zugleich aber Ausdruck eines langfristigen Plans. Themen wie die Rolle von Kruse, die Perspektive über den Sommer hinaus und eine mögliche Regionalliga-Ambition beantwortet Karadiken strukturiert: Schritt für Schritt wolle man die sportlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen. Konkret wird er beim Aufstiegsspiel aber (noch) nicht. Ein emotionaler Höhepunkt ist für das letzte Heimspiel der Saison gegen HEBC Hamburg geplant - diesen Termin sollten sich die Anhänger des vielfachen Oberliga-Meisters im Kalender markieren.

Die ersten Wochen beschreibt Karadiken als intensiv, aber durchweg positiv. Trotz erschwerter Trainingsbedingungen durch den Wintereinbruch rund um Hamburg habe man schnell klare Strukturen geschaffen, wichtige Gespräche mit Spielern und Sponsoren geführt und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Karadiken betont dabei vor allem die Professionalität der Mannschaft, die den eingeschlagenen Weg konsequent mitgehe.

Seit dem 1. Januar bist du bei der TuS Dassendorf offiziell im Amt und mit einem beeindruckenden Tempo gestartet. Wie bewertest du die ersten Wochen - was war vielleicht mit dem Wintereinbruch rund um Hamburg herausfordernder als zunächst gedacht?

Karadiken: „Die ersten sechs Wochen waren intensiv, aber sehr positiv. Mir war von Anfang an wichtig, klare Strukturen zu schaffen und schnell handlungsfähig zu sein. Wir konnten gute Gespräche mit Spielern und Sponsoren führen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Der Wintereinbruch hat natürlich die Trainingsbedingungen erschwert, gerade auf den Plätzen. Aber das gehört dazu – entscheidend ist, dass die Mannschaft sehr professionell damit umgeht und wir unseren Weg konsequent weiterverfolgen.“

Ihr habt euch gut verstärkt und verfügt nun augenscheinlich über einen noch stärkeren Kader als zuvor. Wie schätzt du die Mannschaft ein - ist der Kader nicht zu groß?

Karadiken: „Aktuell ist der Kader größer, was vor allem auch an mehreren verletzten Spielern liegt, die uns derzeit nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist Konkurrenz wichtig, um Leistung und Entwicklung zu fördern. Wir denken nicht nur kurzfristig, sondern wollen den Verein sportlich und strukturell stabil für die Zukunft aufstellen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen und Qualität im Kader zu haben.“

Kruse will spielen

Sind mit Nathanael Kukanda die Transfer-Aktivitäten in diesem Winter abgeschlossen und haben alle Winter-Zugänge auch schon für die kommende Saison zugesagt?

Karadiken: „Mit Nathanael konnten wir einen Spieler mit hoher Qualität und Entwicklungspotenzial verpflichten. Grundsätzlich arbeiten wir sehr strukturiert und langfristig. Viele Gespräche sind bereits so geführt, dass wir Planungssicherheit über den Sommer hinaus haben. Der Fokus liegt jetzt darauf, die Mannschaft weiter zu stabilisieren und sportlich erfolgreich zu sein.“