Hakan Karadiken im Interview: "Denken nicht nur kurzfristig"

Seit Januar ist Hakan Karadiken der neue Sportchef der TuS Dassendorf - und der ehemalige Funktionär des ETSV Hamburg oder des 1. FC Phönix Lübeck hat seither ein beachtliches Tempo an den Tag gelegt. Der Tabellendritte der Oberliga Hamburg hat mit spektakulären Transfers um Ex-Profi Max Kruse oder Torjäger Maximilian Dittrich für Highlights gesorgt. Im FuPa-Interview spricht Karadiken über seinen Start, den großen Kader, geht außerdem auf die Regionalliga-Frage ein und kündigt ein besonderes Event im Mai an.
Die ersten Wochen beschreibt Karadiken als intensiv, aber durchweg positiv. Trotz erschwerter Trainingsbedingungen durch den Wintereinbruch rund um Hamburg habe man schnell klare Strukturen geschaffen, wichtige Gespräche mit Spielern und Sponsoren geführt und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Karadiken betont dabei vor allem die Professionalität der Mannschaft, die den eingeschlagenen Weg konsequent mitgehe.
Auch sportlich ist Bewegung im Kader: Mit Verstärkungen wie dem ehemaligen Nationalspieler Kruse, Torjäger Dittrich oder dem talentierten Nathanael Kukanda setzt der Verein auf Qualität und Entwicklungspotenzial. Der aktuell größere Kader sei unter anderem verletzungsbedingt, zugleich aber Ausdruck eines langfristigen Plans. Themen wie die Rolle von Kruse, die Perspektive über den Sommer hinaus und eine mögliche Regionalliga-Ambition beantwortet Karadiken strukturiert: Schritt für Schritt wolle man die sportlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen. Konkret wird er beim Aufstiegsspiel aber (noch) nicht. Ein emotionaler Höhepunkt ist für das letzte Heimspiel der Saison gegen HEBC Hamburg geplant - diesen Termin sollten sich die Anhänger des vielfachen Oberliga-Meisters im Kalender markieren.
Seit dem 1. Januar bist du bei der TuS Dassendorf offiziell im Amt und mit einem beeindruckenden Tempo gestartet. Wie bewertest du die ersten Wochen - was war vielleicht mit dem Wintereinbruch rund um Hamburg herausfordernder als zunächst gedacht?
Karadiken: „Die ersten sechs Wochen waren intensiv, aber sehr positiv. Mir war von Anfang an wichtig, klare Strukturen zu schaffen und schnell handlungsfähig zu sein. Wir konnten gute Gespräche mit Spielern und Sponsoren führen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Der Wintereinbruch hat natürlich die Trainingsbedingungen erschwert, gerade auf den Plätzen. Aber das gehört dazu – entscheidend ist, dass die Mannschaft sehr professionell damit umgeht und wir unseren Weg konsequent weiterverfolgen.“
Ihr habt euch gut verstärkt und verfügt nun augenscheinlich über einen noch stärkeren Kader als zuvor. Wie schätzt du die Mannschaft ein - ist der Kader nicht zu groß?
Karadiken: „Aktuell ist der Kader größer, was vor allem auch an mehreren verletzten Spielern liegt, die uns derzeit nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist Konkurrenz wichtig, um Leistung und Entwicklung zu fördern. Wir denken nicht nur kurzfristig, sondern wollen den Verein sportlich und strukturell stabil für die Zukunft aufstellen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen und Qualität im Kader zu haben.“
Sind mit Nathanael Kukanda die Transfer-Aktivitäten in diesem Winter abgeschlossen und haben alle Winter-Zugänge auch schon für die kommende Saison zugesagt?
Karadiken: „Mit Nathanael konnten wir einen Spieler mit hoher Qualität und Entwicklungspotenzial verpflichten. Grundsätzlich arbeiten wir sehr strukturiert und langfristig. Viele Gespräche sind bereits so geführt, dass wir Planungssicherheit über den Sommer hinaus haben. Der Fokus liegt jetzt darauf, die Mannschaft weiter zu stabilisieren und sportlich erfolgreich zu sein.“
Was versprecht ihr euch von Ex-Profi Max Kruse?
Karadiken: „Max ist ein sehr erfahrener Spieler mit hoher Professionalität. Er hat klar gezeigt, dass er hier ist, um Fußball zu spielen und die Mannschaft zu unterstützen. Wir freuen uns, ihn im Team zu haben und sehen seinen positiven Einfluss auf die gesamte Mannschaft.“
Hinweis: Max Kruse wird nicht nur bei der TuS Dassendorf, sondern auch beim Berliner Klub BSV Dersim spielen. Möglich macht das das Zweitspielrecht - mehr hier.
Eine große Frage bleibt noch: Will die TuS Dassendorf, diese, vielleicht kommende Saison in die Regionalliga aufsteigen, sollte die Meisterschaft erneut gelingen?
Karadiken: „TuS Dassendorf ist ein ambitionierter Verein. Unser Ziel ist es, den Verein sportlich und strukturell weiterzuentwickeln. Dafür müssen alle Voraussetzungen stimmen – sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich. Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.“
Gibt es noch etwas, was du mitteilen möchtest?
Karadiken: „Ich wurde vom ersten Tag an im Verein, von der Mannschaft, dem Vorstand und dem gesamten Umfeld sehr offen und positiv aufgenommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Am 15. Mai werden wir beim letzten Spiel gegen HEBC einen „Tag der Legenden“ veranstalten. Wir möchten die Spieler und Persönlichkeiten ehren, die den Verein in den letzten Jahren geprägt und erfolgreich gemacht haben. Gleichzeitig wird es auch ein besonderer Moment, um Spieler zu verabschieden und neue Spieler willkommen zu heißen. Ich lade alle Fans, Freunde und Familien herzlich ein. Es soll ein besonderes Fest für die gesamte TuS Dassendorf-Familie werden.“
Zugänge: Karim Ay (HT 16), Maximilian Peter Grünberg (Zuletzt vereinslos), Yannik Nuxoll (Zuletzt vereinslos), Max Kruse (BSV Dersim 1993 II), Selcuk Rinal (FC St. Pauli II), Maximilian Thilo Dittrich (Concordia Hamburg), Kalle Plöchinger (VfB Lübeck), Amoah Enock Hartwig (1. FC Phönix Lübeck II), Nathanael Kukanda (FC Dornbirn)
Abgänge: -
