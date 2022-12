Jetzt mitmachen: FuPa sucht das "Falter Amateur-Tor des Jahres 2022" Sendet uns jetzt eure Vorschläge an social@fupa.net +++ Spannende Votings und tolle Preise +++ Videos von FuPa.tv, Staige/Soccerwatch, SportTotal oder einfach selbst gefilmt

Egal ob Seitfallzieher, Flugkopfball, Gewaltschuss oder Solo: Jede Woche werden im Amateurfußball absolute Traumtore gefilmt, die locker mit den besten Treffern aus dem Profibereich mithalten können. Deshalb sucht FuPa gemeinsam mit unserem Partner Falter bereits zum dritten Mal den Amateur-Torschützen des Jahres! Den Sieger bestimmt unsere Community ab Januar in drei Votings. Die besten Schützen und deren Teams erhalten natürlich wieder tolle Preise!

Vorgeschlagen werden können alle Tore aus dem Amateurfußball, die im Kalenderjahr 2022 in einem offiziellen Liga-, Pokal- oder Testspiel in einem der Landesverbände des DFB erzielt worden sind.

Gerne könnt ihr uns neben euren selbst gefilmten Videos auch Tore von FuPa.tv, Staige/Soccerwatch, Sporttotal.tv oder anderen Anbietern senden!

📣 Tore einsenden: Gib deinen Freunden per WhatsApp Bescheid!

Modus & Kandidaten 🏆

Zeitplan ⏰

Community sendet ihre Vorschläge bis 08. Januar 2023 an social@fupa.net

FuPa-Jury wählt die besten Tore aus und teilt die Vorrunden ein

zwei Vorrunden mit je 8 Toren ab 20. Januar 2023

Das große Finale vom 09. bis 13. Februar 2023

Die besten Schützen und deren Teams erhalten neben Ruhm und Ehre wieder tolle Preise - mehr dazu in neuen Jahr! Also her mit euren Videos!