Jan Peters will mit Victoria Mennrath II aufsteigen

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal lobt Spieler Jan Peters die Entwicklung der zweiten Mannschaft von Victoria Mennrath und hofft, dass es am Ende zum Aufstieg reicht.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Jan Peters: Bis auf ein kleines Formtief von drei, vier Spielen haben wir es gut gemacht. Wir wollten am Anfang der Saison so viele Spiele gewinnen, wie wir können und das haben wir geschafft.

Gibt es Veränderungen im Team?

Peters: Wir bekommen mit Dominik Bickel einen neuen Innenverteidiger aus Wickrathhahn. Ansonsten kommen zwei, drei verletzte Spieler wieder.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Peters: Benjamin Schulz ganz klar! Ich habe ihn seit der E-Jugend selbst trainiert. Es ist sein erstes Seniorenjahr, dennoch zeigt er uns manchmal im Training, wie Fußball funktioniert. Ich hoffe, dass er seine Leichtigkeit behält. Kevin Volkholz hätte hier wahrscheinlich gerne seinen Namen gelesen. Aber ihm tut der Hype nicht gut.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Peters: Besonders positiv war das Spiel gegen RSV 2. Wie wir da an uns das ganze Spiel geglaubt haben, war besonders. Aber auch das Spiel gegen Hockstein, was wir klar gewonnen haben, war ein besonders gutes. Die zwei Niederlagen gegen Geistenbeck und Liedberg taten ziemlich weh. An den beiden Tagen sind wir mit der falschen Einstellung in das Spiel gegangen, wobei man sagen muss, dass beides sehr unangenehme Gegner sind.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Peters: Vielleicht spielen wir ja ein Relegationsspiel um den Aufstieg. Das hätten wir uns verdient. Erstmal müssen wir aber einen guten Start hinlegen und auf die richtige Abstiegskonstellation aus den höheren Ligen hoffen. Aber mal schauen was kommt. In Mennrath setzt uns keiner unter Druck und wir uns erst recht nicht. Wir wollen jede Woche weiter Spaß haben - der Rest passiert von alleine.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Peters: In unsere Mannschaft bleibt alles unter uns. Das einzige was zu erzählen gibt ist, dass unser Trainer auch endlich mal anfängt Spaß zu haben und mal länger mit uns feiert.