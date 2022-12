Jetzt mitmachen: der FuPa-Wintercheck 2022/2023 FuPa Niederrhein sammelt wieder eure Rückmeldungen für den Wintercheck 2022/2023.

In der Winterpause wird am Niederrhein erstmals seit Pandemie-Beginn an vielen Orten wieder in der Halle Fußball gespielt. Worauf aber niemand verzichten muss, ist der Wintercheck von FuPa Niederrhein. Beantwortet jetzt die Fragen für Eure Mannschaft - und schickt uns doch ein Foto von eurer Weihnachtsfeier als Teambild und für unsere große Galerie!