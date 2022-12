Holger Bachthaler: »Sind uns der schwierigen Situation bewusst« Der FV Illertissen überwintert - für viele überraschend - auf einem Relegationsplatz +++ Defensivschwäche als größtes Manko

Sieben Siege, sechs Unentschieden, zehn Niederlagen - so lautet die Bilanz des FV Illertissen, der zur Winterpause in der Tabelle einen Platz unter dem ominösen Strich rangiert. Stand jetzt also: 27 Punkte, Relegationsplatz. Trainer Holger Bachthaler, der die Mannschaft nach 14 Saisonspielen in der Regionalliga Bayern von Marco Konrad übernommen hatte , ist mit dem Status Quo daher alles andere als zufrieden. "Ich hoffe, dass von unseren jungen Spielern der ein oder andere noch einen Schub nach vorne macht", blickt der 47-Jährige, der nach vier Jahren beim SSV Ulm an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, nach vorne.

Mit einem Durchschnittalter von 23,27 Jahren zählen die Bayern-Schwaben zu den jüngsten Teams der Liga. Es hapert vor allem in der Defensive: 48 Gegentore stehen nach 23 Begegnungen bereits zu Buche. "Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, da müssen wir den Hebel jetzt ansetzen", kommentiert Bachthaler nüchtern. Mit der jüngsten Neu-Verpflichtung von Kevin Frisoger und Torwart Felix Thiel soll die Kehrtwende gelingen. Doch auch in der Offensive gibt es weiter Verbesserungspotenzial. "Bis 20 Meter vors Tor haben wir bis dato gut gespielt, konnten aber im letzten Drittel die Torgefahr nicht so konsequent, wie gewünscht, entfalten. Auch da gilt's anzusetzen."

Einen Vergleich zum damaligen FVI-Engagement in der Saison 16/17 möchte er nicht ziehen. Nur so viel: "Das familiäre Umfeld hat sich nicht verändert. Man selber hat sich entwickelt, sieht heute einige Dinge anders als zuvor. Ich will mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren", gibt sich der erste Mann an der Seitenlinie zielstrebig. In die Vorbereitung will der FV Illertissen am 9. Januar einsteigen. Ein Aufenthalt im Trainingslager sei nicht vorgesehen.

Aufgrund dessen, dass sich die Liga in diesem Jahr so eng wie schon lange nicht mehr gestaltet - zwischen Rang 15 und 5 (derzeit: Türkgücü München) liegen gerade einmal neun Punkte -, darf sich der FVI Bachthaler zufolge keine Schwächephase mehr erlauben. "Doch ich bin überzeugt, dass wir nun stabiler sind. Das Ziel muss sein, die nötigen Punkte zu holen, um die Liga zu halten."





Der FV Illertissen überwintert auf Rang 15. Wie lautet dein Fazit zur Winterpause?

Mit dem bisherigen Verlauf können wir natürlich nicht zufrieden sein. Die Zielsetzung vor der Saison war ein gesicherter Mittelfeldplatz – da sind wir momentan hinter den Erwartungen zurück. Positiv war zuletzt, dass wir uns stabilisieren konnten und den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen herstellen konnten. Wir werden im neuen Jahr angreifen und alles dafür tun, um die Abstiegs- und Relegationsplätze hinter uns zu lassen. Zudem haben wir ja auch noch die Möglichkeit erneut in das Pokalfinale einzuziehen, wenngleich die Aufgabe in Würzburg schwerer nicht sein könnte.

"Bislang zu fehlerbehaftet, zu anfällig"

Genau vor einem Jahr war der FVI unter den Top-Five der Liga, wurde als „Mannschaft der Stunde“ bezeichnet. Was ist nötig, um diesen Status wieder zu erlangen?

Das zeigt einmal mehr, dass im Fußball Erfolg und Misserfolg sehr eng bei einander liegen. Die Realität schaut momentan leider so aus, dass wir uns auf einem Relegationsplatz befinden und wir uns der sportlich schwierigen Situation durchaus bewusst sind. Das Ziel kann daher für uns nur lauten, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Der FVI war bislang fester Bestandteil der Regionalliga Bayern - und soll dies auch in Zukunft sein.

Das aktuelle Torverhältnis beträgt 33:48. Bei den Gegentoren belegt der FVI somit den Drittletzten Platz – vor Buchbach und Heimstetten. Hat Illertissen ein Abwehrproblem?

Es trifft sicherlich zu, dass wir in der Defensive bislang zu anfällig und fehlerbehaftet waren. Ich möchte dies aber nicht nur an der Abwehr festmachen, sondern am Defensiv-Verhalten der gesamten Mannschaft. Wir sind insgesamt als Team gefordert im Spiel gegen den Ball aggressiver und resoluter im Zweikampf zu werden. Wir müssen bewusster und konsequenter das eigene Tor verteidigen und alles dafür tun, um kein Gegentor zuzulassen. Man hat im letzten Spiel gegen den TSV Rain gesehen, dass wir trotz einer 3:0-Führung in der Nachspielzeit nochmals um den Sieg zittern mussten.