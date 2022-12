Pipinsried verliert Stammtorhüter: Thiel kehrt nach Illertissen zurück 28-jähriger Keeper verlässt den FCPi nach einem halben Jahr wieder

Am Wochenende auf der Weihnachtsfeier des FC Pipinsried machte die Meldung die Runde, dass Thiel den Verein wieder verlassen wird. Auf FuPa-Nachfrage bestätigt der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal : "Ja, das stimmt. Felix ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, seinen Vertrag aufzulösen, weil sich für ihn die Möglichkeit ergeben hat, nach Illertissen zurückzukehren. Wir haben uns daraufhin vereinsintern beraten und setzen in der Frühjahrsrunde voll auf Daniel Witetschek , der ja auch aus dem Landkreis kommt. Er hat unser absolutes Vertrauen, deshalb werden wir auch keine neue Nummer eins verpflichten. Sollte sich ein erfahrener Mann oder ein junger Torhüter bereiterklären, uns als Nummer zwei zu unterstützen, werden wir noch aktiv werden. Ansonsten gehen wir mit Witetschek und Junes Amdouni in die restlichen Spiele. Ich möchte betonen, dass es zwischen dem FC Pipinsried und Felix Thiel keinerlei böses Blut gegeben hat. Das lief alles ganz sachlich ab."

"Ich freue mich auf die Rückkehr, das waren doch schöne und erfolgreiche Zeiten", lässt sich Felix Thiel entlocken und wird am 9. Januar mit seinem neuen, alten Teamkollegen in die Vorbereitung starten. Beim FV Illertissen, wo Thiel bereits von 2020 bis Sommer 2022 aktiv war, wird der Schlussmann mit offenen Armen empfangen, wie Teammanager Hermann Schiller versichert: "Felix besitzt bei uns eine Art Kultstatus, nicht zuletzt wegen seiner parierten Elfmeter im Totopokal. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen und er hat sich bei uns auch pudelwohl gefühlt. Bei uns ist es so, dass Michael Wagner wegen seiner Schulterverletzung in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr eingreifen kann und deshalb schon Bedarf bestand. Malwin Zok , der zuletzt im Tor stand, gehört mit seinen 19 Jahren sicher die Zukunft bei uns. Die Überlegung war folgende: Wir wollten auf dieser enorm wichtigen Position einfach einen Mann mit Erfahrung haben für den Kampf um den Klassenerhalt."