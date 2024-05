„Man muss sich auf die Familie konzentrieren“: Oberweikertshofen angelt sich Regionalliga-Torhüter

In Illertissen genoss der legendäre Elfmeter-Killer und Kapitän großes Ansehen, sowohl im Verein als auch bei den Fans. „Ausschlaggebend für meinen Entschluss war der enorme Zeitaufwand, den ich viermal die Woche auf mich genommen habe“, erklärt Thiel. Von der Arbeit bei BMW in München ging es direkt zum Training ins knapp 150 Kilometer entfernte Illertissen und danach wieder 120 Kilometer nach Grafrath. „Dazu kam noch das Spiel am Wochenende.“ Zu viel für den Familienvater.

Und so bot sich ein Wechsel zu einem der beiden Landkreis-Landesligisten förmlich an, „Ich kenne Uli Bergmann schon lange“, sagt Thiel. Und auch mit Oberweikertshofens mitspielenden Co-Trainer und Ex-Profi Dominik Widemann ist der 1,95 Meter große Torhüter gut befreundet. Beide haben schon vor längerer Zeit immer wieder mit Thiel Kontakt gehabt. Nach der Ankündigung des Keepers, einen Verein in Heimatnähe zu suchen, war der Landesligist in Oberweikertshofen die erste Adresse.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim SCO“, sagt Thiel. „Vor allem komme ich entspannter im Training an. Ich könnte mit Uli Bergmann, der auch in Grafrath wohnt, sogar eine Fahrgemeinschaft bilden“, scherzt der 29-Jährige. „Und Trainer Florian Hönisch kenne ich noch aus gemeinsamen Brucker Bayernliga-Zeiten.“

Ebenfalls zum SCO-Team werden in der neuen Saison Kapitän Fabio Gonschior, Lukas Kopyciok und Valentin Hüber gehören. Deren vertragsverlängerung gab der Verein nun bekannt. (Dieter Metzler)