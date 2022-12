2. Neuer: Illertissen schlägt wieder auf dem Transfermarkt zu Kevin Frisorger (22) soll die Probleme in der Innenverteidigung beheben

Der FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern arbeitet noch vor Weihnachten seine Hausaufgaben ab. Die in Abstiegsgefahr steckenden Schwaben haben nach der Verpflichtung von Torhüter Felix Thiel ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Kevin Frisorger (22) soll die Defensive des Tabellenfünfzehnten verstärken. Die 1,89 Meter große Abwehrkante soll primär in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Aus Sicht der Illertisser bestand au dieser Position dringend Handlungsbedarf, nachdem Kapitän Marius Wegmann vor der Saison zum Ligarivalen Würzburger Kickers abgewandert war und Nico Keckeisen den Sprung in den österreichischen Profifußball zum FC Admira Mödling gewagt hatte. Zudem ist Goson Sakai ist seine Heimat nach Japan zurückgekehrt.

Kevin Frisorger erhielt seine fußballerische Ausbildung bei der SpVgg Greuther Fürth und den Würzburger Kickers. Im September 2020 wechselte der heute 22-Jährige von Unterfranken zum FK Pirmasens. Für den Klub aus Rheinland-Pfalz absolvierte der Defensivspezialist in den vergangenen zwei Spielzeiten 52 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Nach einer langwierigen Bänderverletzung hatte er in Pirmasens letzten Sommer keinen neuen Vertrag bekommen und war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos. "In diesem Mannschaftsbereich mussten wir aufgrund der Sommer-Abgänge in der Hinrunde viel improvisieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Jungs, die in der Innenverteidigung eingesetzt wurden, einen schlechten Job gemacht hätten. Aber für die meisten war es eben eine ungewohnte Position, und das war natürlich alles andere als eine optimale Konstellation. Deshalb sind wir nun im Winter aktiv geworden. Kevin Frisorger konnte vorm Winter in Probetrainings überzeugen können und hat einen sehr fitten Eindruck hinterlassen", lässt Illertissens Teammanager Hermann Schiller zum Transfer wissen und verrät, dass sich in der Wintertransferperiode durchaus noch weitere Optionen für den FVI ergeben könnten.