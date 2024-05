Diese Teams schaffen es in die Cup-Halbfinals

Wir haben uns mit den Paarungen näher befasst - und glauben zu wissen, wer es in die nächste Runde schafft. Hier also unsere Rundentipps.

Einen klaren Favoriten ist in diesem Spiel unter Drittligisten nicht auszumachen. Beide Vertreter können sich in der Meisterschaft noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Der FC Schlieren ist in der Gruppe 2 als Tabellenzweiter in Lauerstellung. Trainer Jovan Janjic sagte im Vorfeld der Partie gegen Volketswil gegenüber der "Limmattaler Zeitung". "Dass wir ein Wochentagsspiel zuhause absolvieren können, ist natürlich ein grosser Vorteil für uns." Er verrät aber auch, sich nicht besonders über den Gegner informiert zu haben. Man würde sich primär auf seine eigenen Qualitäten verlassen, betont er.

Das Gegenüber Volketswil musste gerade am Wochenende einen herben Dämpfer einstecken. Trotz einer frühen 2:0-Führung unterlag der FCV gegen Schwamendingen noch 2:3. Dadurch rutschte er auf Platz 4 der Gruppe 3 ab.

Auffällig auch: In beiden Kadern ist viel Routine und Zweitliga-Erfahrung vorhanden. Der Schlieremer Patrick Vitiello ist beispielsweise der Liga-Topskorer. Immer für ein Tor gut sind aber beispielsweise auch die Mittelfeldakteure Igor Bonfardin und Carlos Coelho Peixoto.

Bei Volketswil hat derweil das Gros der Mannschaft eine lange Dübendorfer Vergangenheit. Und einen besonderen Stellenwert hat der Cup für den FCV nur schon deshalb, weil das diesjährige Cup-Finalwochenende aufgrund der unhaltbaren Rasenzustände in Kloten für einmal in Volketswil stattfinden wird. Tipp: 5:4 in Penaltyschiessen.



SC Zollikon (3.) - FC Regensdorf (2.)

Misslungene Hauptproben sind oft gar nicht so schlecht. Im Fall vom SC Zollikon könnte man zu diesem Schluss kommen. Am Samstag musste der Drittligist jedenfalls nach einem 0:1 gegen Wetzikon die Leaderposition in der Gruppe 6 abgeben. Für den SCZ spricht zudem: Er hat auf dem Weg in die Viertelfinals schon zwei Zweitligisten aus dem Weg geräumt - beide Male im Penaltyschiessen. Zunächst den FC Seuzach, dann den FC Oetwil-Geroldswil.

Und jetzt wartet also der FC Regensdorf - in der Zweitliga-Gruppe 1 als Tabellendritter auf Lauerstellung. Nur: Die Furttaler müssen in der Endphase auf Patzer des Spitzenduos hoffen - und gleichzeitig ihr Ding ziemlich konsequent durchziehen. Es würde eher überraschen. Weitaus realistischer ist da ein Erfolg im FVRZ-Cup. Deshalb ist für den SC Zollikon an dieser Stelle wohl Endstation. Tipp: 0:2

SC Veltheim (2.) - Zürich City (2.)

Die interessanteste Affiche überhaupt - mit zwei Teams, die ganz vieles zu verlieren haben. Da ist der SC Veltheim, im Vorfeld der Saison oft genannter Aufstiegskandidat in der Gruppe 2. Davon sind die Winterthurer aber weit davon entfernt - und damit eine grosse Enttäuschung. Viel mehr: Der SCV ist trotz einem starken Kader auch mitten in der Rückrunde noch in arger Abstiegsnot. Hilft da also ein möglicher Coup im Cup? Oder ist er eine zusätzliche Bürde wenn gleichzeitig in der Meisterschaft jeder Punkt wichtig ist? So oder so: Der SCV schaffte es in der letzten Saison bereits in die Viertelfinals - scheiterte dort aber am Lokalrivalen Seuzach. Und: 2021 stand er sogar auf dem heimischen Flüeli in einem denkwürdigen Endspiel. Bis in die 90. Minute führte da Veltheim gegen Unterstrass, ehe die Stadtzürcher mit einem Doppelschlag für eine emotionale Wende sorgten.

Auf der Gegenseite steht das mit vielen spannenden Einzelspielern gespickte Team von Zürich City. In die 2. Liga interregional soll es nun im zweiten Anlauf gehen - nachdem das internationale Ensemble im letzten Frühjahr komplett einbrach. Und der FC Dübendorf profitierte. In dieser Saison ist die Ausgangslage weitaus spannender. Just am letzten Wochenende konnte das Neudorf-Team die Leaderposition in der Gruppe 1 erklimmen. Also gilt für Zürich City ähnliches wie für Veltheim. Alles ist möglich: Das Double (oder im Fall des SCV Ligaerhalt und Cupsieg) - oder die totale Enttäuschung. Tipp: 2:3



FC Wädenswil (3.) - SC Siebnen (3.)

Es ist ein interessantes Direktduell. In der Drittliga-Gruppe 1 sind beide Teams noch mitten im Aufstiegskampf. Derzeit hat der SC Siebnen - allerdings bei einem Mehrspiel - die Nase vorn, gefolgt von Einsiedeln und Cupgegner Wädenswil. Der FCW hatte in der Meisterschaft das Heimspiel 2:0 für sich entschieden. Die Rückpartie ging hingegen vor einigen Wochen torlos aus. Gespannt darf man auch sein, ob der jüngste prominente Wädenswiler Transfer auflaufen wird. Denn der FCW leistet sich seit dieser Rückrunde den Ex-Profi Adrian Winter.

Klar ist auch: Beide Klubs sehnen sich nach einem Erfolg. Der FC Wädenswil scheiterte zuletzt im Juni 2022 in einer denkbaren Aufstiegs-Finalissima am FC Horgen (4:4!). Nicht minder dramatisch ging es für Siebnen in der letzten Saison zu und her. Zwei Runden vor Schluss lagen alle Trümpfe beim SCS. Nur: Zuerst vergab er den ersten Matchball im Direktvergleich gegen Oetwil-Geroldswil (1:1), dann zogen eben diese Limmattaler am letzten Spieltag tatsächlich noch vorbei. Dies nachdem Siebnen auch beim FC Affoltern am Albis patzte. Wir glauben nun an einen Heimsieg des FCW. Tipp: 3:1

>> Werde kostenlos FuPa-Vereinsverwalter und pflege die Daten deiner Mannschaft

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Twitter - @FuPa_Zuerich