Diese Ausstiegsentscheidungen können heute fallen

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Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit feiert der FC Roj am Sonntag den Aufstieg in die Westfalenliga. – Foto: Javad Mohammadpour

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Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), dem TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund) der SpVg Hagen 11 II (Kreis Hagen) und dem SC Westfalia Kinderhaus II (Kreis Münster) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.

Auch in der Bezirksliga ist der erste Meister mit dem FC 96 Recklinghausen (Staffel 9) gekürt. So gut wie Meister ist zudem die SG Massen (Staffel 8), die am Wochenende auf der Couch endgültig feiern dürfte. Gestern stieg die immer noch ungeschlagene SG Bödefeld/Henne-Rartal (Staffel 4) in die Landesliga auf.

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball: