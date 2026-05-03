Spielabbruch in der Bezirksliga 8 - Meister steht so gut wie fest Kemminghausen-Antritt macht Massens Meisterschaft quasi perfekt von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andy Seiffert

Für das abgeschlagene Schlusslicht VfL Kemminghausen war das Auswärtsspiel beim designierten Meister SG Massen so oder so ein aussichtsloses Unterfangen. Die Dortmunder reisten aber mit zehn Mann an und hielten 60 Minuten wacker durch. Beim Stand von 20:0 hatte der Schiedsrichter Lucas Maserski ein Einsehen. Mehrere Kemminghausener Spieler waren nicht mehr einsatzbereit, so dass der Unparteiische die Partie abbrach. Schon am Sonntagabend hatte der Staffelleiter die Partie mit 20:0 gewertet. Angemerkt sei zum Kemminghausener Antritt, dass ein Nichtantritt im Mai zu Minuspunkten in der Folge-Saison führt, die der VfL in der Gründungssaison der neuen eingleisigen Dortmunder A-Liga sicherlich vermeiden möchte. Nebeneffekt des nun nochmal deutlich besseren Torverhältnisses ist die feststehende Meisterschaft der SG Massen. Verfolger KF Sharri, der heute beim Kamener SC nicht über ein 2:2-Remis hinauskam, kann nur noch an Punkten gleichziehen, müsste nun aber 46 Tore in vier Partien gutmachen. Dass dies ohne Kemminghausen als Gegner nicht mehr möglich ist, versteht sich von selbst.

Massens Coach Hamsa Berro sagt gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger": „Ich muss dem Gegner einen sehr großen Respekt zollen, dass die hier heute überhaupt angetreten sind. Wir haben da ja in der Liga auch andere Dinge gesehen. Kemminghausen hat sich der Aufgabe hingegen gestellt. Meine Mannschaft hat das heute professionell gemacht. Sie wussten ja, wie die Lage in Kemminghausen ist. Trotzdem haben sie voll gespielt und nicht mit angezogener Handbremse." Die Meisterfeier blieb trotz allem heute noch aus und wird womöglich erst am 17. Mai 2026 steigen. Denn Massen hat nächste Woche spielfrei. Gewinnt KF Sharri, ist die Meisterschaft faktisch immer noch nicht entschieden. Zuhause gegen Sölde sollte es dann am drittletzten Spieltag soweit sein.