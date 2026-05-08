Immer noch ungeschlagen: Dieser Club ist erstmals Landesligist!

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal spielte im November 2024 in der VELTINS-Arena. Rund eineinhalb Jahre später gibt es das nächste Highlight. – Foto: Manuel Kirchberger

Nach dem FC 96 Recklinghausen (Staffel 9) und dem Quasi-Meister SG Massen (Staffel 8) steht seit Freitagabend der nächste Aufsteiger in die Landesliga fest. Die SG Bödefeld/Henne-Rartal ist Meister der Bezirksliga Staffel 4, der "Bundesliga des Sauerlandes", und feiert damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Nach der Halbzeit glich der SVOG kurz nach Wiederbeginn zwar aus (48.), schaffte es aber letztlich nicht dem Ligaprimus in die Suppe zu spucken. Cedric Hanfland (50./Elfmeter), Erik Wüllner (60.) und Moritz Peters (90.+6) sorgten am Ende für den Auswärtssieg und die anschließende Party samt Meistershirts, Pyrotechnik und "Platzsturm" der mitgereisten Anhänger unter den rund 550 Zuschauern.

Die Hochsauerländer verwandelten dabei den ersten von drei Matchbällen und setzten sich beim SV Oberschledorn/Grafschaft mit 5:2 durch. Die SG, im November 2024 noch in der VELTINS-Arena auf Schalke zu Gast , war mit drei Fanbussen im Gepäck nach Medebach-Düdinghausen angereist, musste aber zuerst einen Dämpfer für die Feierlaune hinnehmen, als Timo Steinhausen die Gastgeber von der hessischen Landesgrenze nach 21 Minuten in Führung brachte. Doch die SG BHR steckte den Gegentreffer gut weg und schaffte binnen drei Minuten die Wende: Erst durch ein Eigentor (26.) und drei Minuten später durch Niklas Sommer (29).

SG-Trainer Jens Richter, der im Sommer das Amt übernommen hatte und dort auf Anhieb den zweiten Landesliga-Aufstieg seiner Trainerlaufbahn (2020 mit dem FC Arpe/Wormbach) schaffte, ließ seinen Emotionen nach Abpfiff beim Portal "match-day.de" freien Lauf: "Das macht mich einfach unglaublich stolz, weil sich die Jungs diesen Erfolg wirklich komplett verdient haben. Jeder Gegner wollte der Erste sein, der uns schlägt, und trotzdem hat die Mannschaft immer wieder Lösungen gefunden. Dass wir jetzt Meister sind, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von harter Arbeit über die gesamte Saison hinweg. Wir hatten fast immer 18 bis 20 Leute beim Training, die Mannschaft wollte sich einfach ständig verbessern. Der Aufstieg war am Anfang überhaupt nicht unser Ziel, deshalb fühlt sich das jetzt umso verrückter an. Wir wollen diesen Moment jetzt einfach genießen und werden das kräftig feiern, sodass mein Auto in den nächsten Tagen sicherlich in Bödefeld stehen bleibt."

Richters Mannschaft ist im 26. Bezirksliga-Spiel immer noch ohne Niederlage, ganze 21 Partien konnten gewonnen werden. Nur Ligakontrahent BC Eslohe brachte der SG im Kreispokal-Viertelfinale Ende Oktober (1:4) die einzige Pflichtspielniederlage der Saison bei. Daher steht die Elf aus dem Schmallenberger Sauerland Stand Freitag mit satten 13 Punkten Vorsprung vor der namhaften Konkurrenz SV Brilon und SV Hüsten 09, die vor der Saison eher als die Top-Kandidaten auf die Meisterschaft galten.

In Bödefeld und im Henne- und Rartal startet ab heute Nacht ein langes Partywochenende. Neben der obligatorischen Meisterfeier steht auch das Schützenfest in Kirchrarbach auf dem Programm, mit Angreifer Marc Sander als amtierender Vizekönig – nach Angaben von Marcel Koch, dem Sportlichen Leiter der SG, der eigentliche Grund für die Verlegung des Spiels auf Freitag.

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal spielt seit 2013 unter seinem Namen und ging aus den Vereinen TuS Bödefeld und SV Henne-Rartal (zuvor BW Kirchrarbach und SV Henneborn) hervor. In der abgebrochenen "Corona-Saison" 2019/20 stieg die SG in die Bezirksliga auf und konnte sich dort nachhaltig etablieren ohne jemals nach unten schauen zu müssen – im Gegenteil. Nach der Vizemeisterschaft 2024 und Platz 4 im Vorjahr geht der 8. Mai 2026 nun in die Geschichte der Spielgemeinschaft ein. Ab Sommer beginnt nun erstmals das Abenteuer Landesliga, in der Staffel 2 geht es unter anderem gegen den großen Stadtrivalen SV Schmallenberg/Fredeburg.