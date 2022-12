So laufen die Auf- und Abstiege am Mittelrhein. – Foto: Boris Hempel

Der Überblick: So funktionieren Aufstieg und Abstieg am Mittelrhein Der große Überblick über die Auf- und Abstiegsregelungen für die Saison 2022/23 am Mittelrhein.

Vor jeder Saison gibt der Fußballverband Mittelrhein bekannt, wie der Auf- und Abstieg in der jeweiligen Spielzeit geregelt ist. Auf- und Abstiege in der 3. Liga oder der Regionalliga West können die Situation am Mittelrhein durchaus beeinflussen - entsprechend gibt es verschiedene Szenarien und Möglichkeiten, wie viele Teams auf- und absteigen. FuPa Mittelrhein gibt einen Überblick darüber, wie diese Szenarien von der Mittelrheinliga bis zur Bezirksliga aussehen können.

Die Regionalliga West beeinflusst die Absteigersituation am Mittelrhein ganz besonders, die vierte Spielklasse selbst wird von den Absteigern der 3. Liga beeinflusst. >>> Hier gibt es die Erklärung, wie der Auf- und Abstieg in der Regionalliga West läuft ___________________________ Mittelrheinliga Aufstieg: Eines steht fest: Nur eine Mannschaft aus der Mittelrheinliga wird in die Regionalliga West aufsteigen. Im Regelfall wird der Meister auch der Aufsteiger sein. Erfüllt der Meister die nötigen Bedingungen allerdings nicht oder verzichtet er auf sein Aufstiegsrecht, so ist zunächst der Zweitplatzierte berechtigt aufzusteigen. Nach dem gleichen Prinzip wäre danach der Dritte dran. Nimmt auch der Tabellendritte die Aufstiegsmöglichkeit nicht wahr, steigt keine Mannschaft auf. Abstieg: Am anderen Ende der Tabelle ist das Ganze schon etwas komplizierter. Mindestens drei, maximal sechs Landesliga-Absteiger wird es am Ende der Saison geben. Der Worst Case mit sechs Absteigern könnte theoretisch nur eintreten, wenn es keinen Aufsteiger aus der Mittelrheinliga gäbe. Geht man davon aus, dass der quasi sichere Fall eintritt, dass einer der Top-3 sein Aufstiegsrecht wahrnimmt, ergeben sich folgende Szenarien: Drei Absteiger gibt es, wenn... keine Mannschaft aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigt

eine Mannschaft aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigt

zwei Mannschaften aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigen Vier Absteiger gibt es, wenn... drei Mannschaften aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigen Fünf Absteiger gibt es, wenn... vier Mannschaften aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigen ___________________________ Landesliga Aufstieg: Der Aufstieg aus der Landesliga hat deutlich mehr mögliche Szenarien, als der aus der Mittelrheinliga. Fest steht, dass mindestens die beiden Staffelsieger aufsteigen, in bestimmten Fällen können aber auch einer oder sogar beide Tabellenzweiten mit in die Mittelrheinliga gehen. Wie in der Mittelrheinliga geht das Aufstiegsrecht an die beiden nächstplatzierten Teams, wenn die eigentlich berechtigte Mannschaft den Aufstieg nicht wahrnehmen kann oder will. Zwei Aufsteiger gibt es, wenn... zwei Mannschaften aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigen und entsprechend drei Mannschaften aus der Mittelrheinliga absteigen

vier Mannschaften aus der Mittelrheinliga absteigen

fünf Mannschaften aus der Mittelrheinliga absteigen

sechs Mannschaften aus der Mittelrheinliga absteigen Drei Aufsteiger gibt es, wenn... eine Mannschaft aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigt und entsprechend drei Mannschaften aus der Mittelrheinliga absteigen. Der - gemäß der Quotientenregelung - bessere Tabellenzweite der beiden Landesliga-Staffeln steigt zusammen mit den beiden Meistern auf. Vier Aufsteiger gibt es, wenn... Keine Mannschaft aus dem Mittelrheingebiet aus der Regionalliga West absteigt und entsprechend drei Mannschaften aus der Mittelrheinliga absteigen. Abstieg In dieser Saison steigen aus den beiden Staffeln insgesamt mindestens sechs Mannschaften aus der Landesliga ab, unter bestimmten Umständen kann sich die Zahl der Absteiger aber auf acht Mannschaften erhöhen. Sechs Absteiger gibt es, wenn...