Regionalliga West: So laufen Aufstieg und Abstieg 2022/2023 Wie der Aufstieg und der Abstieg der Regionalliga West in der Saison 2022/2023 funktionieren, erfahrt ihr auf FuPa.

Die Regionalliga West steht vor der Winterpause. Die Vereine können kurz verschnaufen und den Transfermarkt beobachten, denn sicherlich kann das ein oder andere Team noch Verstärkungen gebrauchen. In diesem Text verraten wir euch, wie der Aufstieg und der Abstieg in der Regionalliga West in der Saison 2022/2023 funktionieren.

Aus der Regionalliga West steigen am Saisonende 2022/23 sicher drei Mannschaften in die Oberligen Westfalen und Niederrhein sowie in die Mittelrheinliga ab; das sind die Klubs, die auf den Plätzen 16, 17 und 18 rangieren (werden). Je nach dem erwischt es aber auch den Tabellen-15. der West-Gruppe, aber das hängt davon ab, was in der 3. Liga passiert. Steigt mindestens ein Verein in die Regionalliga ab, gibt es in der Regionalliga West insgesamt vier Abstiegsplätze.

Zur Winterpause stehen die fünf Vereine aus Nordrhein-Westfalen allerdings auf einem Nichtabstiegsplatz: Viktoria Köln, MSV Duisburg, SC Verl, Rot-Weiss Essen und die U23 von Borussia Dortmund.

Was noch zu beachten ist

Jeder weitere NRW-Absteiger aus der 3. Liga stockt die Regionalliga West 2023/2024 auf. Somit steigen nicht mehr als vier Vereine in die Oberligen ab. Die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga West kann sich reduzieren, sollten weniger als vier Mannschaften aus der Oberliga aufsteigen. Dieser Fall ist aber nicht sonderlich wahrscheinlich.