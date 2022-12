Der FV Bonn-Endenich wäre stand jetzt aufgestiegen, der FV Bad Honnef abgestiegen. – Foto: Boris Hempel

Wenn im Winter Schluss wäre - die Auf- und Absteiger am Mittelrhein Die Ligen am Mittelrhein gehen in die Winterpause - wer steht aktuell ganz oben, wer müsste runter?

Die Mannschaften am Mittelrhein haben sich in die Winterpause verabschiedet, die Hinrunden sind absolviert und die Tabellen mittlerweile entsprechend aussagekräftig. Welche Plätze genau zum Aufstieg oder zum Klassenerhalt reichen, hängt auch von den Absteigern in der 3. Liga und der Regionalliga West ab - entsprechend wird sich auch in dieser Hinsicht im Laufe der Saison noch etwas tun. FuPa Mittelrhein zeigt euch, welche Teams von der Regionalliga West bis zur Bezirksliga nach aktuellem Stand aufsteigen würden und wer den harten Gang in die tiefere Spielklasse antreten müsste.

Regionalliga West Aufsteiger: Preußen Münster Absteiger: Rot Weiss Ahlen, SG Wattenscheid, SV Straelen >>> Hier gibt es die Auf- und Abstiegsregeln der Regionalliga West ________________________ Mittelrheinliga Aufsteiger: FC Hennef Absteiger: Viktoria Arnoldsweiler, Blau-Weiß Friesdorf, FC Pesch ________________________ Mindestens die Meister der beiden Landesliga-Staffeln werden in die Mittelrheinliga aufsteigen, nach aktuellem Stand sogar auch die beiden Vize-Meister. Landesliga, Staffel 1 Aufsteiger: FV Bonn-Endenich, SSV Homburg-Nümbrecht Absteiger: SV Wachtberg, SV Altenberg, FV Bad Honnef ________________________ Landesliga, Staffel 2 Aufsteiger: Eintracht Verlautenheide, Germania Teveren Absteiger: Kohlscheider BC, Grün-Weiß Brauweiler, Germania Lich-Steinstraß ________________________