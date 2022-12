Wenn im Winter Schluss wäre - das wären die Bezirksliga-Aufsteiger Auch in den Kreisligen geht es in die Winterpause - ein Blick auf die möglichen Aufsteiger.

Die Hinrunden an den Kreisligen am Mittelrhein sind gespielt, in den A-Ligen geht es um den Aufstieg in die Verbandsebene. FuPa Mittelrhein gibt einen Überblick, welche Teams auf bestem Wege in die Bezirksliga sind.