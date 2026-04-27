 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Bezirksliga: Nils Bonsels gibt den Ton an, aber nicht nur er

Bezirksliga Niederrhein: Nils Bonsels, Christian Schultz, Lennart Jablonski, Kadir Yildirim und Fabian Handke gehören zu den besten Spielern des Wochenendes.

von André Nückel · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Top-Stürmer Nils Bonsels.
Top-Stürmer Nils Bonsels. – Foto: Markus Verwimp

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Der 29. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hatte mehrere herausragende Einzelspieler zu bieten. Besonders Nils Bonsels von TuRa Brüggen setzte mit vier Toren ein Ausrufezeichen, doch auch Christian Schultz, Lennart Jablonski, Kadir Yildirim und Fabian Handke prägten ihre Spiele entscheidend.

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Am Wochenende haben mehrere Spieler ihre Mannschaften mit außergewöhnlichen Torleistungen getragen. An der Spitze steht Nils Bonsels, der beim 6:2 von TuRa Brüggen gegen CSV Marathon Krefeld gleich viermal traf. Schon in der ersten Minute brachte er Brüggen in Führung, später legte er drei weitere Treffer nach und war damit der prägende Mann eines klaren Auswärtssiegs.

Ebenfalls stark war Christian Schultz von Sportfreunde Neuwerk. Beim 6:1 bei Thomasstadt Kempen erzielte er drei Treffer und stellte mit seinen Toren früh die Weichen. Neuwerk führte nach weniger als einer Stunde bereits 5:0, Schultz hatte daran den größten Anteil.

Mehrere Dreierpacker setzen Akzente

Auch Lennart Jablonski verdiente sich seinen Platz unter den besten Spielern des Spieltags. Beim 7:1 von Fortuna Bottrop bei FC Blau-Gelb Überruhr traf er dreimal und war einer der auffälligsten Spieler eines sehr deutlichen Auswärtssiegs.

Besonders bemerkenswert war zudem der Auftritt von Kadir Yildirim. Beim 6:1 des Duisburger SV 1900 gegen TuS Asterlagen erzielte er zwischen der 86. Minute und der Nachspielzeit drei Tore. Dieser späte Hattrick machte aus einem klaren Sieg noch ein persönliches Ausrufezeichen.

Komplettiert wird die Auswahl von Fabian Handke. Beim 4:0 der SpVgg Steele gegen Dostlukspor Bottrop erzielte er drei Tore und entschied die Partie mit seinem Dreierpack praktisch selbst. Seine Treffer zum 1:0, 2:0 und 3:0 sorgten früh für klare Verhältnisse.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Gestern, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
3
2
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
4
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
0

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
4
0
Abpfiff

Do., 23.04.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
3
0

Gestern, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Gestern, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
2
5
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
4
0

Gestern, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
2
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
1
2

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 03.05.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Cronenberger SC
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SG Hackenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - HSV Langenfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - DV Solingen II
So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

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>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Fr., 24.04.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
2
2

Fr., 24.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1
6
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
0
0
Abpfiff

Sa., 25.04.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
1

Gestern, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
2
6
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

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>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Gestern, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
3
2
Abpfiff
+Video

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
1
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
1

Gestern, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
2
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
4
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
3
3
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Gestern, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
2
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
6
3
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
5
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
6
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
5
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
0
2
Abpfiff

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II

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>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Gestern, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
1
4
Abpfiff

Fr., 24.04.2026, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
0
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
1
1
Abpfiff

Sa., 25.04.2026, 17:00 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
2
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
7
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
4
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
4
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
0
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
3
+Video

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - VfB Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - TuSEM Essen 1926
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Fatihspor Essen 2001
So., 03.05.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Rot-Weiss Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Steele

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