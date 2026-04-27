Bezirksliga: Nils Bonsels gibt den Ton an, aber nicht nur er

Top-Stürmer Nils Bonsels. – Foto: Markus Verwimp

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hatte mehrere herausragende Einzelspieler zu bieten. Besonders Nils Bonsels von TuRa Brüggen setzte mit vier Toren ein Ausrufezeichen, doch auch Christian Schultz, Lennart Jablonski, Kadir Yildirim und Fabian Handke prägten ihre Spiele entscheidend.

Am Wochenende haben mehrere Spieler ihre Mannschaften mit außergewöhnlichen Torleistungen getragen. An der Spitze steht Nils Bonsels, der beim 6:2 von TuRa Brüggen gegen CSV Marathon Krefeld gleich viermal traf. Schon in der ersten Minute brachte er Brüggen in Führung, später legte er drei weitere Treffer nach und war damit der prägende Mann eines klaren Auswärtssiegs.

Auch Lennart Jablonski verdiente sich seinen Platz unter den besten Spielern des Spieltags. Beim 7:1 von Fortuna Bottrop bei FC Blau-Gelb Überruhr traf er dreimal und war einer der auffälligsten Spieler eines sehr deutlichen Auswärtssiegs.

Ebenfalls stark war Christian Schultz von Sportfreunde Neuwerk. Beim 6:1 bei Thomasstadt Kempen erzielte er drei Treffer und stellte mit seinen Toren früh die Weichen. Neuwerk führte nach weniger als einer Stunde bereits 5:0, Schultz hatte daran den größten Anteil.

Besonders bemerkenswert war zudem der Auftritt von Kadir Yildirim. Beim 6:1 des Duisburger SV 1900 gegen TuS Asterlagen erzielte er zwischen der 86. Minute und der Nachspielzeit drei Tore. Dieser späte Hattrick machte aus einem klaren Sieg noch ein persönliches Ausrufezeichen.

Komplettiert wird die Auswahl von Fabian Handke. Beim 4:0 der SpVgg Steele gegen Dostlukspor Bottrop erzielte er drei Tore und entschied die Partie mit seinem Dreierpack praktisch selbst. Seine Treffer zum 1:0, 2:0 und 3:0 sorgten früh für klare Verhältnisse.

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04

So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Sa., 02.05.26 16:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Germania Reusrath

So., 03.05.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Cronenberger SC

So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SG Hackenberg

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - HSV Langenfeld

So., 03.05.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - DV Solingen II

So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath

So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV 09/35 Wermelskirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

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30. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach

Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld

So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch

So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln

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30. Spieltag

Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten

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30. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen

So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz

So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95

So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900

So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen

So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

So., 03.05.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Heisinger SV

So., 03.05.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - VfB Frohnhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord

So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - TuSEM Essen 1926

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Königshardt

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Fatihspor Essen 2001

So., 03.05.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Rot-Weiss Essen II

So., 03.05.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Steele

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