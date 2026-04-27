Bezirksliga: Nils Bonsels gibt den Ton an, aber nicht nur er

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hatte mehrere herausragende Einzelspieler zu bieten. Besonders Nils Bonsels von TuRa Brüggen setzte mit vier Toren ein Ausrufezeichen, doch auch Christian Schultz, Lennart Jablonski, Kadir Yildirim und Fabian Handke prägten ihre Spiele entscheidend.
Am Wochenende haben mehrere Spieler ihre Mannschaften mit außergewöhnlichen Torleistungen getragen. An der Spitze steht Nils Bonsels, der beim 6:2 von TuRa Brüggen gegen CSV Marathon Krefeld gleich viermal traf. Schon in der ersten Minute brachte er Brüggen in Führung, später legte er drei weitere Treffer nach und war damit der prägende Mann eines klaren Auswärtssiegs.
Ebenfalls stark war Christian Schultz von Sportfreunde Neuwerk. Beim 6:1 bei Thomasstadt Kempen erzielte er drei Treffer und stellte mit seinen Toren früh die Weichen. Neuwerk führte nach weniger als einer Stunde bereits 5:0, Schultz hatte daran den größten Anteil.
Auch Lennart Jablonski verdiente sich seinen Platz unter den besten Spielern des Spieltags. Beim 7:1 von Fortuna Bottrop bei FC Blau-Gelb Überruhr traf er dreimal und war einer der auffälligsten Spieler eines sehr deutlichen Auswärtssiegs.
Besonders bemerkenswert war zudem der Auftritt von Kadir Yildirim. Beim 6:1 des Duisburger SV 1900 gegen TuS Asterlagen erzielte er zwischen der 86. Minute und der Nachspielzeit drei Tore. Dieser späte Hattrick machte aus einem klaren Sieg noch ein persönliches Ausrufezeichen.
Komplettiert wird die Auswahl von Fabian Handke. Beim 4:0 der SpVgg Steele gegen Dostlukspor Bottrop erzielte er drei Tore und entschied die Partie mit seinem Dreierpack praktisch selbst. Seine Treffer zum 1:0, 2:0 und 3:0 sorgten früh für klare Verhältnisse.
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 03.05.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Cronenberger SC
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SG Hackenberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - HSV Langenfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - DV Solingen II
So., 03.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - BV Gräfrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 02.05.26 19:00 Uhr TuS Wickrath - CSV Marathon Krefeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Thomasstadt Kempen
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC Union Nettetal II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TSV Krefeld-Bockum
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - OSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfR Krefeld-Fischeln
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten
30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - VfB Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - TuSEM Essen 1926
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Fatihspor Essen 2001
So., 03.05.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Rot-Weiss Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Steele
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