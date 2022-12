"Natürlich würde mich die Super League reizen - und die Fähigkeiten dazu hätte ich", sagt Ergün Dogru Vogt im Interview. – Foto: Instagram / FC Kosova

"Auch wenn man enttäuscht ist, muss man professionell bleiben" Ergün Dogru Vogt spricht über seinen unrühmlichen Abgang bei Baden und die Zukunft mit Kosova

Der überraschende Wechsel von Assistenztrainer Ergün Dogru Vogt zu Kosova kurz vor der Winterpause hat beim FC Baden für viel Wirbel gesorgt. Nun spricht der 49-Jährige im Interview über seine Beweggründe, erzählt, wie er dank Baden die Freude am Fussball wiedergefunden hat, warum er trotzdem nicht länger Assistent bleiben wollte und was er in der Rückrunde mit Kosova in der Erstliga-Gruppe 3 erreichen will.

"Reisende soll man nicht aufhalten", meinte Badens Präsident Heinz Gassmann zu Deinem überraschenden Abgang im "Badener Tagblatt". Ergün, bist Du ein Reisender? Nein, ich würden mich nicht als Reisender bezeichnen. Meine Zeit in Baden war zwar kurz, aber bei meinen früheren Vereinen war ich jeweils für mehrere Saisons engagiert: drei Saisons bei Thalwil, eineinhalb bei Zug 94 und zwei Jahre bei YF Juventus. Anders gefragt: Siehst Du die Vereine nur als Durchgangsstationen auf deinem Karriereweg? Würde ich so denken, dann wäre ich bei Baden in der Promotion League geblieben, mit der Chance, im Sommer in die Challenge League aufzusteigen, statt in die 1. Liga zu wechseln, zu einem Verein, dem es gerade nicht gut läuft. Oder ich hätte im Sommer 2021 das unterschriftsreife Angebot des SC Kriens angenommen, wo man mich als Assistent von Davide Morandi verpflichten wollte. Du hast die UEFA Pro-Lizenz, Du könntest also auch einen Super-League-Verein coachen. Wo siehst Du Dich in Zukunft, wo liegt das Ziel Deiner Reise? Fussball war für mich immer alles im Leben, ich habe dem Fussball alles untergeordnet. Natürlich würde mich die Super League reizen - und die Fähigkeiten dazu hätte ich, auch wenn das jetzt vielleicht etwas arrogant tönt. Aber seien wir realistisch: In der Schweiz ist es sehr, sehr schwierig, so weit nach oben zu kommen, wenn man selbst nie als Profi gespielt hat. Ausserdem: Jetzt bin ich bei Kosova und hier bin ich happy. Ich gebe immer dort alles, wo ich gerade angestellt bin. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Kosova Zürich (@fckosova) Sprechen wir über Kosova: Wann und wie kam der Kontakt zustande? An einem Montagnachmittag im November hat mich Kosova-Präsident Nesret Limani angerufen und mir erzählt, dass sie ihren Trainer David Pallas entlassen werden und ich ihr Wunschkandidat für seine Nachfolge sei. Ich habe ihm geantwortet, dass das ein sehr attraktives Angebot sei und ich Interesse hätte, ich es aber zuerst mit Baden anschauen müsse, da mein Vertrag dort bis im Sommer 2023 lief. Im "Badener Tagblatt" stand etwas anderes: Du hättest trotz laufendem Vertrag bei Kosova zugesagt und den FC Baden erst drei Tage später informiert. Das ist nicht korrekt. Einerseits habe ich am Montag bei Kosova noch nicht zugesagt. Und andererseits habe ich gleich am Dienstag, also einen Tag später, das Gespräch mit meinem Cheftrainer Mike Winsauer und mit Präsident Heinz Gassmann gesucht. Nach dem Team- und Supporteranlass? Genau. Das war vielleicht nicht der ideale Rahmen dafür, aber die Zeit drängte. Kosova brauchte eine schnelle Entscheidung, weil sie am Dienstag Pallas informieren wollten und noch zwei andere Kandidaten im Rennen waren. Ich habe Mike schon vor dem Anlass per SMS informiert, dass ich am Abend noch mit ihm und mit Heinz eine Angelegenheit besprechen möchte. War da Deine Entscheidung schon gefallen? Fakt ist, dass ich immer noch bei Baden unter Vertrag stand und dieser nur nach gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst werden konnte. Ich bin in dieser Hinsicht professionell genug, dass ich meinen Vertrag mindestens bis Ende der Vorrunde erfüllt hätte. Hättest Du Dir auch vorstellen können, bis im Sommer in Baden zu bleiben, wenn der Verein der vorzeitigen Vertragsauflösung nicht zugestimmt hätte? Als wir an diesem Dienstag vom Tisch aufgestanden sind, war mir klar, dass sich unsere Wege trennen werden - jetzt oder im Sommer 2023. Alles nur dem "falschen" Zeitpunkt der Kommunikation unterzuordnen, denke ich, war nicht korrekt. Gibt es überhaupt bei solchen Themen einen richtigen Zeitpunkt? Die "Aargauer Zeitung" hat geschrieben, dass Dein Abgang für Haupttrainer Michael Winsauer und Präsident Heinz Gassmann völlig überraschend gekommen sei, nichts habe darauf hingedeutet. Siehst Du das auch so? Für sie kam es aus heiterem Himmel, das stimmt schon. Für mich war das Angebot von Kosova ja auch nicht absehbar. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt sehr happy in Baden, es lief super, die Zusammenarbeit zwischen mir und Mike funktionierte bestens. Wir hatten eine tolle Mannschaft beisammen und waren erfolgreich. Was will man mehr? Cheftrainer sein? Innerlich wusste ich, dass ich nicht ewig Assistent bleiben will. Aber als ich mich im vergangenen Sommer bei Baden als Assistent beworben hatte, war das eine bewusste Entscheidung. Ich wollte etwas kürzer treten, weil ich die Freude am Fussball verloren hatte. Bei Baden habe ich sie wiedergefunden - und dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich hatte gegenüber Mike schon einmal angesprochen, dass ich gerne wieder etwas mehr Verantwortung übernehmen würde, dass mich das Amt des Sportchefs interessieren würde. Zwei Wochen vor dem Team- und Supporteranlass hatten wir eine Sitzung mit Heinz, der nebst dem Vereispräsidium auch das Amt des Sportchefs innehat. Mein Wunsch wurde bei dieser Sitzung nicht zur Sprache gebracht, was bei mir einen etwas faden Beigeschmack hinterliess. Wäre das Angebot von Kosova nicht gekommen, wärst Du bis im Sommer bei Baden geblieben? Ja, dann hätte ich meinen Vertrag erfüllt, wäre glücklich gewesen und hätte vielleicht im Sommer einen Wechsel angestrebt. Und wenn Du mit Baden in die Challenge League aufgestiegen wärst? Dann hätte ich im Gegensatz zu Mike das nötige Diplom gehabt, um das Team in der Challenge League als Cheftrainer zu betreuen. Ich habe Mike schon vor einer Weile gefragt, ob er sich vorstellen könnte, in so einem Fall ins zweite Glied zurückzurücken. Das konnte er nicht. Zurück zu diesem ominösen Dienstagabend: Wie haben Michael Winsauer und Heinz Gassmann an diesem Abend reagiert? Es wurden einige sehr beleidigende Dinge gesagt. Mir wurde unterstellt, dass ich nur des Geldes wegen zu Kosova wechsle, dabei hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht über das Finanzielle geredet. Der Präsident verlangte von mir, wenigstens die Vorrunde mit Baden zu Ende zu spielen - was aber für Kosova keine Option gewesen wäre. Dort brauchte man sofort Ersatz. Mike meinte dann irgendwann, er spüre, dass ich schon mit Baden abgeschlossen hätte. Danach sind beide gegangen. Da unser Präsident Heinz Gassmann nicht mehr mit mir reden wollte, kam es dann zur Trennung. Bei Baden scheinen auch verletzte Gefühle im Spiel zu sein. Er habe unter der Woche mehr Zeit mit Dir verbracht als mit seiner Frau, hat Michael Winsauer der "Aargauer Zeitung" erzählt. Und Du seist zu seinem 40. Geburtstagsfest eingeladen gewesen, wo sonst nur enge Freunde waren. Er hätte gedacht, dass Dir die Zusammenarbeit mehr bedeute. Wie stehst Du zum Vorwurf mangelnder Loyalität?