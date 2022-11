FC Kosova: Dogru übernimmt für Pallas Dogrus Ex-Klub Baden bleibt verärgert zurück

Nach durchzogenem Saisonstart musste David Pallas bei Kosova den Hut nehmen. Am vergangenen Freitag wurde Ergün Dogru als neuer Trainer vorgestellt, am Samstag gab er bei der 0:2-Niederlage in Uzwil bereits seinen Einstand an der Seitenlinie. Derweil ist Dogrus Ex-Verein Baden gar nicht erfreut über den plötzlichen Abgang seines Co-Trainers.