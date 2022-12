Abstimmungsergebnis: So viel Bock hat Deutschland auf Hallenfußball Die große FuPa-Umfrage (Teil 12) ist abgeschlossen und zeigt: Der Hallenfußball ist weiterhin beliebt, aber nur unter gewissen Voraussetzungen.rn

FuPa hat eine Umfrage-Serie gestartet, in der aufgezeigt werden soll, was den Amateurfußball und seine Anhänger sowie Protagonisten wirklich bewegt. Zwölftes Thema: "Wie viel Bock hast du auf Hallenfußball?" Hier ist das Ergebnis:

Das ist ein heftiges Ergebnis angesichts dessen, dass Hallenveranstalter in einigen Teilen Deutschlands beklagen, dass sie nicht genügend Teilnehmer zusammenbekommen. Und gleichzeitig stärkt es den Kritikern den Rücken, die gegen Futsal und für herkömmliche Rahmenbedingungen in der Halle plädieren. Ein Blick auf die Deutschlandkarte verrät:

Nur zwei der 21 Landesverbände scheren aus der "Voll-Bock"-Schiene aus: Schleswig-Holstein und Bayern. Dort voten jeweils 50 und 52,2 Prozent der Befragten für "auf keinen Fall Futsal" – und treffen damit den vielleicht wundesten Punkt, wenn der Verband autoritär vorgibt, dass in der Halle Futsal gespielt werden muss.

Beim Blick auf das deutschlandweite Abstimmungsergebnis fällt zudem auf, dass weder die Sorge vor Verletzungen noch der Wunsch nach einer Fußballpause so richtig ausgeprägt ist.

Spannend ist der Blick auf die verschiedenen Altersklassen. Bei den Befragten bis 23 Jahre ist der Hang zum Budenzauber am größten und die Bedenken am Futsal am niedrigsten. Das ändert sich bei den Befragten über 27 Jahre. Dort ist auch der Wunsch nach einer Pause deutlich größer: