Abgebrochenes Bayernliga-Gipfeltreffen: Urteil schon da Das wegen Nebel abgebrochene Spiel zwischen der DJK Gebenbach und dem FC Eintracht Bamberg wird aller Voraussicht nach neu angesetzt.

Das ging schneller als erwartet: Was das am Samstag wegen Nebels abgebrochenen Bayernliga-Spitzenspiel zwischen der DJK Gebenbach und dem FC Eintracht Bamberg betrifft, gibt es bereits ein Urteil, das auch FuPa vorliegt. Der Verbandsanwalt schlägt vor, dass das Spiel neu angesetzt wird. Nun haben beide Vereine noch die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen, was FuPa-Informationen zufolge nicht der Fall sein wird. In der Folge wird das Sportgericht aller Voraussicht nach so entscheiden, wie der Verbandsanwalt vorgeschlagen hat.