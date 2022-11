Kein Durchblick! So gestaltete sich die Szenerie in Gebenbach. – Foto: Johannes Hager

»Absolute Frechheit«: Gipfeltreffen versinkt im Nebel - Abbruch! 19. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Gebenbach vs. Bamberg wird zum Unmut der Gäste abgebrochen +++ Abtswind gewinnt Derby gegen Geesdorf +++ Neumarkt beendet Negativ-Serie +++

Alles war bereitet für das Gipfeltreffen - und dann nahm es ein unwürdiges, völlig unverdienstes Ende. Wegen zu dichtem Nebel musste die Partie zwischen Gebenbach und Eintracht Bamberg abgebrochen werden. Zum Unmut der Domreiter. Darüber hinaus: Abtswind gewinnt das Gemeindederby gegen Geesdorf, Neumarkt beendet seine Negativserie und vieles mehr...

Die Frage, die im Raum steht: Wie geht es nun weiter? Das Gipfeltreffen schlechthin musste nach 75 Minuten abgebrochen werden. Eine Partie, die von Beginn an im dichtesten Nebel zu versinken drohte, nahm ein völlig unverdienstes vorläufiges Ende. Beim Stand von 0:1 (Tor: Moritz Kaube) fehlte Schiedsrichter Jürgen Steckermeier vor 1015 Zuschauern dann komplett der Durchblick. Er pfiff erst temporär ab, dann vollends. Gebenbach-Trainer Markus Kipry: "Um gleich mal mit einem Gerücht auszuräumen: Der Abbruch wurde nicht von uns provoziert. Der Schiedsrichter hat aus eigenen Stücken entschieden - zum Unmut der Bamberger. Auch wenn wir in Rückstand waren: Wer weiß, was passiert wäre. Gerade in den Schlussphasen waren wir ja zuletzt stark." Domreiter-Fußballchef Sascha Dorsch: "Ganz ehrlich: Gerade als es besser wurde, wurde das Spiel abgebrochen. Und das in Überzahl, bei Führung. Eine absolute Frechheit. Null Verständnis. Sowas kann eine Meisterschaft entscheiden. Gebenbach trifft keine Schuld, deren Kapitän hat sogar darauf gedrängt, weiter zu spielen. Die DJK war absolut fair."

Geesdorf ist Letzter, Geesdorf hat riesengroße Personalprobleme - und dennoch darf sich Abtswind ohne Wenn und Aber über diesen Derbysieg freuen. Denn vor 500 Zuschauern erarbeitete sich das Kräuterdorf diesen Prestigeerfolg nicht nur, sondern verdiente ihn sich auch vollends. TSV-Manager Christoph Mix: "Von Anfang bis zum Ende war dichtester Nebel. Man konnte kaum von Tor zu Tor sehen. Der Spielverlauf war Ergebnis-konform. Wir haben dem Spiel unserem Stempel aufgedrückt. Platz 5 ist ein erfreuliches Novum für den TSV Abtswind."

Der SV Donaustauf setzt seinen Goldenen Herbst fort - und feiert den sechsten Sieg in Folge. Es war aber ein hartes Stück Arbeit im Oberpfalz-Duell mit der DJK Ammerthal. "Nach einem sehr starken Start der Ammerthaler, mit guten Einschussmöglichkeiten kamen wir immer besser ins Spiel", blickt SVD-Vertreter Matthias Klemens zurück. Vor allem Keeper Josef Jurasi verdiente sich Bestnoten. "In der zweiten Hälfte haben wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die drei Punkte letztendlich auch verdient in Stauf behalten."

Derbysieger Abtswind: Das Kräuterdorf gewann das Gemeindederby deutlich. – Foto: Hans Will

Ohne die beiden Stammkräfte Bendikt Fischer und Christian Schmidt, die dem Zweitliga-Kader angehörten, konnte der SSV Jahn Regensburg II nach vier Pleite in Serie endlich wieder die Niederlagen-Straße verlassen. Zumindest teilweise, das heißt: Mit einem Teilerfolg. Jahn-Coach Christoph Jank: "Wir haben sehr gut begonnen. Das Tor zum 1:0 haben wir uns verdient. Auch danach haben wir die Partie weiter zügig vorangetrieben und das Tempo hoch gehalten. Leider haben wir aber in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Unterm Strich eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft, die leider nicht belohnt worden ist."

Die Spannung im Tabellenkeller steigt - vor allem wegen bzw. nach dieser Partie. Während die oberfränkischen Gäste nach zwei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen, beendet Neumarkt eine Negativserie von sechs Niederlagen am Stück. Benedikt Thier, Sportlicher Leiter der Adler: "Wir haben absolut verdient mit 2:0 gewonnen. Die Mannschaft hat eine super Leistung gezeigt und war kämpferisch sehr überzeugend. Nach der Roten Karte wegen einer Notbremse gegen die Gäste konnten wir auch endlich unsere Chancen nutzen. Don Bosco hat aber auch in Unterzahl Druck ausgeübt, sodass sich ein heiß umkämpftes Spiel bis zur letzten Minute entwickelt hat."

Es bestätigt sich immer wieder aufs Neue: Der ATSV Erlangen und Christopher Hofbauer an der Linie - das passt! Unter der Regie des 34-Jährige bleiben die Mittelfranken auch in der siebten Partie ohne Niederlage, holten in dieser Zeit starke 17 Punkte. Deshalb überlassen wir genanntem Coach das Wort: "Ich bin sehr, sehr, sehr happy. Nicht nur wegen des Sieges, sondern auch wegen der Art und Weise. Wir sind nicht nur hinten stabil gestanden, sondern haben auch nach vorne Nadelstiche gesetzt."