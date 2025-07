Wo Herzblut auf Teamgeist trifft - entsteht Vereinsgeschichte

In aller Kürze darf man aber sicherlich festhalten, dass die unteren Ligen immer stärker werden, insbesondere durch Spieler, die höherklassige Erfahrungen gemacht haben und mittlerweile in der Bezirksliga unterwegs sind und diese sicherlich qualitativ bereichern. Aber andererseits ist leider auch festzuhalten, dass die zurückliegende Pandemie sicherlich auch dem Amateurfußball geschadet hat, wenn man beispielsweise die Entwicklungen im Jugendfußball sieht. Das Interesse am Fußball, grundsätzlich das Interesse an Bewegung und/oder Vereinssport geht deutlich zurück. Kaum ein Verein kommt mittlerweile noch ohne Jugendspielgemeinschaft aus.

Denn die von mir soeben genannten handelnden Personen können nur so „funktionieren“ und performen, weil sie in einem fantastischen Verein ein Höchstmaß an Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht bekommen und auf einer Basis „gesunder“ Visionen und Ziele in Ruhe agieren dürfen.

Jan: Wenn ich versuche es kurz zu machen, knüpfe ich an die Antwort der ersten Frage an …

Am Ende gebührt die größte Anerkennung aber den Jungs! Sie haben es einfach geschafft, bis zur letzten Minute des 30. Spiels der Saison bei den wirklich tapfer kämpfenden Männern aus Bawinkel den Fuß auf dem Gas gehabt zu haben und schließlich de facto die beste Saison der Vereinsgeschichte zu erzielen. Wir schauen noch immer mit Stolz und großer Zufriedenheit zurück und freuen uns sehr darüber, uns zum ersten Mal in der Altenlingener Fußballgeschichte Stadtmeister nennen zu dürfen, zudem beide Derby`s in einer Saison gegen unseren Lokalrivalen Olympia Laxten gewonnen zu haben und am Ende des Tages mit fantastischen 61 Punkten und Tabellenplatz 4 die beste Platzierung des ASV in der zwölfjährigen Bezirksliga-Zugehörigkeit erreicht zu haben.

Jan: Ich widerspreche Dir ungerne, aber nicht ICH habe das Team auf Platz 4 geführt, sondern ich sehe das in der Nachbetrachtung als sehr bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung an. Ich darf mich wirklich glücklich schätzen, Teil eines sehr harmonierenden, vierköpfigen Trainer Teams zu sein, das von einem wunderbaren und sehr herzlichen und engagierten Staff um unsere drei Betreuer Norbert Thole , Marion und Günter Walter , unsere Physiotherapeutin Natascha Schnieders sowie unsere Sportliche Leitung in Person von Rainer Wichmann und Max Nie Hoegen unterstützt wird.

FuPa: Wie kam es dazu, dass du erneut das Traineramt beim ASV übernommen hast?

Jan: Das ist recht schnell und sehr plausibel zu erklären!

Mein Co-Trainer Dennis Kalmer ist daran „Schuld“!

Denn nach dem Abschied von Trainer Sven Niemeyer vergangenen Sommer war eigentlich klar, dass „Kalle“ als Nachfolger den Stab am Wallkamp übernimmt. Die Sportliche Leitung des ASV sah das ebenso und trat auf ihn zu. Kalle hätte sich das auch durchaus zugetraut, hatte aber dennoch primär den Wunsch, dass er in einem Trainer Team – gemeinsam mit mir und Kai Neitzke – derzeit noch besser zur Geltung kommt und die Mannschaft und auch sich noch besser entwickeln kann.

Nach einer Saison kann und darf ich – wie zu Beginn des Interviews bereits erwähnt – nur unterstreichen, dass das Trainer Team mit Dennis Kalmer, Kai Neitzke und Philipp Trautmann einen riesigen Mehrwert für die Mannschaft darstellt. Dennoch muss und möchte ich festhalten, dass Dennis Kalmer ein unfassbar guter und kompletter Trainer ist und sich der ASV sehr glücklich schätzen kann, ein solches Know How in den eigenen Reihen zu wissen.

FuPa: Ihr habt eine starke Hinrunde mit 29 Punkten auf Platz 4 abgeschlossen und in der Rückrunde sogar 32 Punkte geholt, was Platz 2 bedeutet hätte. Was hat euch besonders stark gemacht?

Jan: So wie ich gerade schon angedeutet habe, sind wir ja in dieser Konstellation zwischen Team, Trainer und Staff erst sehr spät zusammengekommen. Wir hatten nicht viel Zeit der Vorbereitung und Kaderplanung. Ein großer Fußball Philosoph 😉 monierte einst, Fußball sei keine Mathematik, aber das trifft es in unserem Fall tatsächlich. Auf die Jungs prasselte innerhalb weniger Tage ein völlig neuer Ansatz von Fußball ein, wir Trainer haben unsere Ideen vorgestellt und versucht, dem Team zu verdeutlichen, was es stark macht und wo wir Trainer die Schwachpunkte sehen. Wir haben der Mannschaft zusätzlich schon auch eine neue Spielidee mit auf den Weg gegeben, haben unsere Vorstellungen im Spiel mit dem Ball und im Spiel gegen den Ball vorgestellt. Damit waren sie fein, das aber dann mit einem Fingerschnipsen von jetzt auf gleich in der Umsetzung auf dem Platz erwarten zu können, wäre unfair den Jungs gegenüber gewesen. Wir haben gemeinsam Leitsätze, Prinzipien und Handlungsweisen entwickelt, diese aber permanent umzusetzen, braucht Zeit und eine hohe Kritikkompetenz. All das – und das zeigt nicht nur das Endergebnis der Saison – hat die Mannschaft bemerkenswert auf den Platz bekommen und sich ein riesiges Lob verdient – und auch bekommen ... 😉

FuPa: Ihr habt euch zur neuen Saison anscheinend mit Fabian Alferink verstärkt. Wenn der Kader so zusammenbleibt, wo siehst du den ASV Altenlingen in der kommenden Spielzeit?

Jan: Fast richtig! Auch da knüpfe ich an die vorangestellte Frage an.

Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader und haben diesen ganz bewusst verkleinert, um in der wöchentlichen Trainingsarbeit noch genauer sein zu können. Wir haben mitunter in der vergangenen Saison im Abschlusstraining ein Abschlussspiel mit elf gegen elf gespielt und mussten zeitgleich einen Torhüter und drei Feldspieler zum Laufen schicken. In diesem Rahmen, mit dieser großen Trainingsgruppe, war es schwer im Detail zu arbeiten und die Jungs insbesondere individuell in einem angemessenen Umfang zu begleiten.

Punktuell war es uns darüber hinaus aber ein Anliegen, im vorderen Bereich noch für ein wenig mehr Breite und Handlungsalternativen zu sorgen. Deswegen sind wir sehr froh darüber, dass Fabian Alferink sich für einen Wechsel zum ASV entschieden hat. Er ist vom Spielerprofil ein total interessanter Typ, der aufgrund seiner Statur unfassbare Wucht mitbringt, dazu aber auf der Erde auch sehr gut in unser Spiel mit dem Ball passen wird.

Zudem haben wir vergangene Woche ganz aktuell noch eine tolle Verstärkung an den Wallkamp locken können. Ich gehe fest davon aus, dass der Social Media Kanal des ASV in Kürze darüber berichten wird …

FuPa: Der ASV geht nun in seine 13. Bezirksliga-Saison. Ist der Verein und auch das Umfeld, aus deiner Sicht bereit für die Landesliga?

Jan: Oh! Cool! Danke für die „Fangfrage“! 😉

Im Ernst: Wir alle sind uns dessen bewusst, dass die vergangene Saison natürlich einerseits Erwartungen und auf der anderen Seite auch Begehrlichkeiten geweckt hat.

Und auch ich werde niemals müde zu betonen, dass der ASV ein unfassbar gut und breit sowie glücklicherweise im Ehrenamt sicher aufgestellter Verein ist und – rein hypothetisch geantwortet – vor keiner Herausforderung davonlaufen würde. Der ASV hat es beispielsweise in jüngster Vergangenheit geschafft, ein Event wie das Sky „Spiel des Lebens“ mit alle dem was dazu gehört, auf die Beine zu stellen und darüber hinaus ein überaus intaktes und vielschichtiges Vereinsleben.

Runtergebrochen und rein sportlich sind wir aber keinesfalls so naiv und geben für die kommende Saison die Landesliga als Ziel aus. Wir tun gut daran, in all unserer Herangehensweise nach wie vor sehr demütig zu sein und wertzuschätzen, dass die Bezirksliga für den ASV eine tolle Liga, mit interessanten Duellen bereithält und es einige Vereine gibt, die letztendlich andere Möglichkeiten haben als wir und noch deutlich eher für einen Aufstieg in die Landesliga in Frage kommen.