Zurück an alter Wirkungsstätte

Sieben Jahre nach seinem Abschied ist er zurück: Oliver Peters steht seit dem 1. Juli wieder an der Seitenlinie des VfL Emslage. Der erfahrene Coach, der den Klub bereits bis 2017 prägte, bringt neue Impulse mit und trifft doch auf viele vertraute Gesichter. In einem Gespräch mit FuPa spricht er über die Veränderungen im Verein, seine Rückkehr an die Seitenlinie und seine sportlichen Ziele mit dem VfL Emslage.

Oliver: Vielen Dank. Seit 2017 hat sich personell einiges getan. Die Spieler in der 1. Mannschaft sind fast ausnahmslos neu. Der Verein lebt, neue Sparten (z. B. Handball, Darten, Eltern-Kind-Turnen …) sind geschaffen worden, rund um Christ Himmelfahrt fand die mehrtägige Wiesenhof Fußballschule in Fullen statt. Ein Mega-Erlebnis, wo ich gerne zugeschaut habe.

FuPa: Oliver, willkommen zurück beim VfL Emslage. Seit dem 1. Juli stehst Du wieder an der Seitenlinie. Was hat sich beim Klub verändert, seit dem Du ihn 2017 verlassen hast?

Oliver: VfL Emslage ist mein Heimatverein, ich habe hier selber aktiv gespielt in der Jugend und im Herrenbereich; zuletzt zeitweise bei der Ü32. Meine ersten Schritte als Trainer habe ich hier in der B- und A-Jugend absolviert, zudem war ich in 2017 für die Rückrunde als Interimstrainer neben Tim Schmidt-Weichmann eingesprungen (Stefan Lammers hörte beruflich bedingt auf). Da ich vor Ort wohne, habe ich sowieso immer mal wieder am Spielfeldrand gestanden und zugeschaut. Es gibt also stetigen Kontakt.

FuPa: Mit dem Abschied von acht Spielern steht ein größerer Umbruch an. Wie beurteilt Du die aktuelle Kadersituation und wie groß ist der personelle und sportliche Umbruch tatsächlich?

Oliver: Der Umbruch ist gewaltig, das kann man leider nicht anders sagen. In 2024 haben bereits vier erfahrene Stützen der 1. Mannschaft ihre Karriere beendet. Nun kommen erneut acht Abgänge dazu. 5-6 Spieler hiervon standen in der vergangenen Rückrunde überwiegend in der Startelf. Mit Philipp Hermes hat auch der jahrelange Kapitän, ein echter Leader, seine Karriere beendet. Bei einigen spielte das Alter eine entscheidende Rolle, andere haben attraktive Angebote erhalten oder es hat sich der Lebensmittelpunkt verschoben; so ist es im Fußball.

Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir Simon Reiners (SV Olympia Laxten), einen Emslager Junge, zurückgewinnen konnten. Zudem verstärkt uns Berke Irgi (SV Meppen 3). Er hat in der Jugend schon in Emslage gespielt und kennt einige der jüngeren Spieler. Ansonsten rutschen einige Spieler aus der 2. Mannschaft hoch in die Erste. Die Zweite hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse geschafft. Es zeigt, dass Emslage ein Dorf-Verein ist und auf die eigenen Spieler angewiesen ist. Darüber hinaus wollen wir für ehrgeizige Talente aus umliegenden Dörfern, die gerne höherklassig spielen wollen, interessant sein. Finanzielle Anreize können wir aber nicht bieten.

Es wird eine herausfordernde Saison für den gesamten Herrenfußball-Bereich im Verein sein.

FuPa: Du kommst gerade aus einer sehr erfolgreichen Saison mit der U16 des SV Meppen. Landesliga-Meister, Bezirkspokalsieger, was nimmst du aus der Arbeit im Jugendleistungszentrum mit?

Oliver: Ich bin dankbar für die erneute Zeit im NLZ, von 2012-2014 war ich ja schonmal im JLZ Emsland aktiv (Co-Trainer bzw. Interimstrainer der U19). Durch den „Aufstieg“ von Lucas Beniermann (seit August 2024 1. Mannschaft) wurde Rainer Sobiech Trainer der U17 und ich wurde dann für die U16 angefragt. Es war eine neue Erfahrung in der laufenden Saison einzusteigen, ohne Vorbereitung. Es braucht etwas die Mannschaft, Liga und das Umfeld kennenzulernen und Anpassungen vorzunehmen. Auch was es heißt die Spieler auf die U17-Nachwuchsliga vorzubereiten ist etwas was man im Laufe der Zeit merkt. Seit der Winterpause haben wir z. B. noch intensiver trainiert.

Es war eine intensive Zeit: 3x Training/Woche + Spiel, Videoaufbereitung, etc ... Die harte Arbeit wurde am Ende durch zwei Titel belohnt, das freut einen natürlich. Der Austausch mit den weiteren Trainern vom NLZ, z. B. Rainer Sobiech, George Yumusak lief auf einem fachlich hohen Niveau und bringt einen auch in Details immer weiter.

Die besten Talente der Region zu begleiten, zu fordern und zu fördern macht schon Spaß. Auf dem Platz sieht man schnell Fortschritte, weil sie wissbegierig sind und Forderungen schnell umsetzen. Spiele der U19 oder U17-Bundesliga habe ich mir in den vergangenen Jahren auch als objektiver Zuschauer immer wieder gerne angeschaut. Dieses Niveau im Emsland verfolgen zu können ist schon eine überragende Sache.

FuPa: Du hast sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich trainiert. Wo sehst Du Deine Stärken und wo liegen Deine sportlichen Überzeugungen?

Oliver: Ob Senioren- oder Jugendbereich ist mir eigentlich relativ egal. In der Jugend war ich bislang ja auch eher im „älteren“ Bereich, U19/U17-Bereich, unterwegs. Da sind die Unterschiede dann nicht mehr so gravierend. Ich fühle mich in beiden Bereichen wohl. Natürlich muss man immer Rücksicht nehmen auf Schule, Studium, Ausbildung, Beruf, Familie, …. Im NLZ kamen die Spieler aus einem großen Einzugsgebiet und sind auf den Fahrdienst angewiesen, im Seniorenbereich sitzt man nun nach dem Training mal öfter noch bei einem kalten Getränk zusammen. Auch hierauf freue ich mich wieder.

Grundsätzlich bin ich schon jemand der gerne einen spielerischen Ansatz wählt, sich Gedanken über taktische Sachen macht, im Training über kleine Spielformen oder Ballbesitzspiele Sachen erarbeitet.

FuPa: Blicken wir kurz zurück: In Deiner bisherigen Trainerlaufbahn hast Du verschiedene Ligen und Mannschaftsstrukturen erlebt, von der Kreisliga bis zum Jugendleistungszentrum. Inwiefern hat Dich dieser Weg geprägt?

Oliver: Man sammelt tatsächlich viele interessante Erfahrungen, lernt viele sympathische und engagierte Menschen kennen und muss sich selber immer wieder anpassen. Vor 13 Jahren bin ich erstmals als Trainer zum NLZ gewechselt. Dass ich einige Jahre später die A-Lizenz absolviert habe und ich verschiedene Ämter durchlaufe, war auch für mich so nicht absehbar und planbar. Durch die Stationen/Erfahrungen sind auch meine eigenen Ansprüche über die Jahre gestiegen.

Tatsächlich habe ich verschiedene Mannschaftsstrukturen kennen gelernt. Wenn es in der Mannschaft „passt“ fällt der sportliche Erfolg aber definitiv leichter; das zeigt sich immer wieder. 2012/2013 war es z. B. eine ganz schwierige Saison in der U19 beim JLZ Emsland, das Mannschaftsgefüge passte zunächst kaum. Das Jahr darauf hatten wir dagegen eine Top-Mannschaft auf und neben dem Platz und haben überraschend den Aufstieg in die U19-Bundesliga geschafft (u. a. mit Thorben Deters). Es kann also auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Im Sport durchlebt man immer wieder Höhen und Tiefen. Grundsätzlich war ich auf jeder meiner Station zufrieden und glücklich.

FuPa: Und wie bringt man diesen intensiven Trainerjob eigentlich mit dem Privatleben unter einen Hut? Was machst Du hauptberuflich und wie sieht das Familienleben bei Dir aus?

Oliver: Ich bin Abteilungsleiter beim Landkreis Emsland. Ich wohne mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen (1 und fast 4 Jahre alt) zusammen. Ohne die Unterstützung von „Zuhause“ geht es nicht. Hätte ich beim NLZ weitermachen wollen wäre der Aufwand nochmals immens mehr geworden (insbesondere durch deutlich weitere Auswärtsfahrten). Das ist dann irgendwann neben Job, Haus/Garten, Familie auch nicht mehr umsetzbar. Den Heimatverein zu trainieren bringt kurze Wege mit sich. Auch die Entfernungen in der Bezirksliga sind machbar.

FuPa: Was dürfen die Fans vom "neuen" Oliver Peters erwarten und was ist Dein sportliches Ziel mit dem VfL Emslage in dieser Saison?

Oliver: Der personelle Umbruch wurde schon genannt. Unabhängig davon haben wir aber einige junge, talentierte Spieler in den Reihen. Es wird sicherlich etwas Zeit in Anspruch nehmen bis sich alles einspielt (neuer Trainer, neue Spieler, veränderte Hierarchien etc.). Vielleicht werden die jüngeren Spieler der nächste Jahrgang, der die 1. Mannschaft über Jahre beim VfL Emslage prägen wird. Das Saisonziel ist für einen Verein wie den VfL Emslage klar: Klassenerhalt

In der vergangenen Saison war dies final erst am letzten Spieltag entschieden, von daher wissen wir auch jetzt, dass es eine schwierige Saison wird.

Grundsätzlich lasse ich schon gerne „Fußball spielen“, im Kampf um den Klassenerhalt gilt es dies jedoch auch anzupassen und kreativ zu bleiben.

Ich freue mich auf die Bezirksliga! Es ist eine geile Liga mit hohem Niveau, Derbys und Duellen auf Augenhöhe wie auch gegen Spitzenmannschaften. Die Liga hat viel zu bieten und wir wollen mitmischen. Außerdem soll jeder gerne zum Training/Spiel kommen und seinem Hobby mit Freude und Spaß nachgehen. Harte Arbeit auf dem Platz, aber auch Freude und Spaß sowie eine gute Kameradschaft.

Mit klarem Blick nach vorn und einer gesunden Portion Bodenständigkeit geht Oliver seine zweite Amtszeit beim VfL Emslage an. Zwischen Kontinuität und Neuanfang will er die Mannschaft weiterentwickeln und den Verein Schritt für Schritt voranbringen. Die Rückkehr zur alten Wirkungsstätte ist für ihn kein nostalgischer Ausflug, sondern eine sportliche Aufgabe mit Herzblut und das spürt man in jedem seiner Worte. Die Grundlage ist gelegt, nun zählt die Arbeit auf dem Platz.

FuPa bedankt sich herzlich bei Oliver für das offene Gespräch und wünscht ihm und dem VfL Emslage viel Erfolg für die kommende Saison.