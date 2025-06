Der Aufstieg war erst der Anfang

Seit dem 1. Juli 2024 ist Hemlein nun in neuer Rolle unterwegs, als Cheftrainer beim SV Eintracht Nordhorn. Und was für ein Einstand: Bezirksliga-Meister, Aufstieg nach elf zähen Jahren - das Projekt an der niederländischen Grenze lebt, brodelt und weckt Erinnerungen an vergangene Glanzzeiten.

Im Interview mit FuPa spricht Hemlein über prägende Trainer, Erwartungen in Nordhorn, seinen Sommerurlaub und warum ein 1:1 in Bawinkel manchmal auch nur ein Ergebnis ist.

„Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche! es kam relativ spontan, irgendwann kurz vor Rundenstart haben mich Zach und Sebastian gefragt ob ich mir das vorstellen kann, dann habe ich spontan einfach JA gesagt.“

Du warst bei vielen namhaften Clubs aktiv. Gab es einen Trainer in deiner Karriere, der dich besonders geprägt hat - fachlich, menschlich oder beides?

„Fachlich definitiv Ralf Rangnick, ich glaube er weiß alles über Fußball und taktische Dinge . Menschlich war und auch fußballerisch war Norbert Meier für mich das beeindruckendste was ich erleben durfte, er wusste zu jedem Zeitpunkt wie er uns zu steuern hat, nicht umsonst hatten wir in Bielefeld mit ihm diese Erfolge.“

Eintracht Nordhorn war elf Jahre in der Bezirksliga, was für ein Potenzial siehst du im Verein, gerade jetzt nach dem Aufstieg?

„Sehr großes, ich glaube das Projekt ist spannend dennoch ganz am Anfang, wir haben gezeigt was wir können und unseren Spielstiel konsequent Durchgezogen.“

In der Hinrunde habt ihr 30 Punkte geholt. Wie blickst du mit ein paar Wochen Abstand auf diese erste Halbserie zurück?

„Wir mussten uns am Anfang erst finden, neuer Trainer neue Spieler eine komplette neue Mannschaft, zudem ein Trainer der viel erwartet, vielleicht auch zu viel. Trotzdem haben wir es mit der Zeit immer besser gemacht und haben konsequent unsere Spielweise durchgezogen und sind denke ich am Ende verdient aufgestiegen.“

Und dann kam diese unfassbare Rückrunde mit 42 Punkten. Was war plötzlich anders? Einstellung, Taktik, Selbstverständnis oder alles zusammen?

„Wie oben schon gesagt, die Findungsphase war vorbei, die Jungs haben irgendwann verstanden, dass der ,,Trainer,, wohl recht hat mit den Dingen die er versucht zu vermitteln, seitdem ging es stätig bergauf. Zudem haben die Jungs verstanden was Mentalität ist und bedeutet niemals aufzugeben, an sich zu glauben und weiter zu arbeiten. Wir haben das ruhig und sachlich verfolgt und sind immer weiter gewachsen. Das hat am Ende dann zum Ziel geführt.“

Am 16. Mai 2025 hat Bawinkel gegen Lohne ein 1:1 geholt. Damit war der Weg für euch zur Tabellenführung frei. Wo hast du das erfahren, am Ticker, beim Training oder auf dem Sofa?

„Ich war auf dem Weg ins Krankenhaus da ein Freund ein schweren Autounfall hatte zum Glück ist alles gut ausgegangen. Das war natürlich ein Knackpunkt trotzdem muss ich sagen das damit nichts vorbei war wir mussten dann jedes Spiel gewinnen und ich glaube das haben wir eindrucksvoll bewiesen gerade mit den englischen Wochen am Ende das wir diesen Druck standgehalten haben.“

Wie sehr hat man nach dem Titel gemerkt, dass sich die Fans und das Umfeld lange nach einem Erfolg gesehnt haben? Spürt man das als Trainer auf dem Platz oder eher zwischen den Zeilen?

„Natürlich merkt man das die Euphorie war wahnsinnig groß.“

Im Pokalfinale hat’s dann knapp nicht zum Titel gereicht. Was war aus deiner Sicht der Knackpunkt - mental, spielerisch oder einfach Pech?

„Auch hier ist die Antwort relativ einfach, nur an unsere Chancenverwertung.“

Was nimmst du persönlich Positives aus der abgelaufenen Saison mit? Gibt’s Momente, die hängen bleiben?

„Sicherlich muss ich etwas ruhiger werden, aber meine Emotionen werde ich niemals abstellen da dieser Sport Emotionen mit sich bringt und ich diesen Sport einfach liebe.“

Trainer zu sein heißt auch, sich selbst zu hinterfragen: Woran musst du deiner Meinung nach noch arbeiten?

„Auch das habe ich oben erwähnt ich muss defitniv ruhiger werden dennoch hinterfrage ich mich nach jedem Training was war richtig was war falsch, ich bin ein junger Trainer der lernen will und muss. Verstellen werde ich mich nie so war ich immer und werde ich immer sein Ehrlich und direkt, nach jedem Spiel sind die Dinge die in den 90 min passiert sind für mich Geschichte dann gibt es einen handshake und man trinkt ein Bier zusammen.“

Dann der Transfer-Hammer: Zahlreiche Spieler vom SV Meppen II kommen zu euch. Wann und wie hast du davon erfahren und wie viel Vorfreude kam da auf?

„Ich glaube ich habe das ganz gut in die Wege geleitet wusste also schon von Beginn an, wieso diese Spieler? Ich will mit Jungs aus der Region arbeiten und gespickt mit amerikanischen Talenten einen Fußball spielen der im amateurbereich niergendwo sonst gespielt wird. Darauf können sich die Leute freuen.“

Mal ehrlich nach dieser Saison: Wo warst du mit deiner Familie im Sommerurlaub, und konntest du wirklich abschalten?

„Leider nein habe beruflich viel zu tun und Nordhorn ist für mich Hobby und Kopf freibekommen von dem täglichen Stress des Selbstständigen.“

Was erwartest du von der Saison 2025/26 - sportlich, aber vielleicht auch atmosphärisch im Verein?

„Wir werden sachlich bleiben und versuchen hungrigen offensiven Fußball zu spielen. Wir wollen als Aufsteiger eine ordentliche Rolle spielen aber nicht direkt mit dem Kopf durch die Wand rennen.“

Wie bereitest du die Mannschaft auf die neue Herausforderung Landesliga vor mit neuen Gegnern, neuen Erwartungen?

„Ich bin fusssballverrückt schaue viele Spiele bei veo und werde auch manchen Gegner live anschauen, Hast du ja selbst gemerkt.“ - dies ist eine Anspielung zum Spiel Emslage gegen Schwefingen, wo ich auf der Leiter stand und das Spiel für FuPa dokumentiert habe.

Der Verein spricht ganz offen vom Ziel Oberliga. Wie gehst du mit diesem öffentlichen Druck um - eher als Ansporn oder als Rucksack?

„Kein Problem für mich, ich habe mein Lebenlang bei Vereinen gespielt die immer große Ziele hatten.“

Du stehst noch am Anfang deiner Trainerlaufbahn. Gibt es für dich einen langfristigen Plan oder lässt du dich von Etappe zu Etappe treiben?

„Ich schaue was die Zeit bringt.“

Falls du noch andere Punkte loswerden oder ansprechen möchtest, nur zu.

„Ich freue mich einfach das wir unseren Weg gegangen sind. All die Thetaer neben dem Platz haben wir seriös und sauber abgearbeitet, es wurde oft versucht die alte Kerbe Eintracht aufzumachen, das haben wir mit Leistung geschlossen dieses Kapitel.“

Danke Christoph für deine Zeit und viel Spaß und Erfolg in der Landesliga.