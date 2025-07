„Die letzte Saison war definitiv sehr intensiv“, erinnert sich Vehring, der stets an den Klassenerhalt geglaubt hat, trotz zwischenzeitlicher Rückschläge. „Die Sportfreunde sind aber ein kleiner, familiärer Verein, und es sind alle ruhig geblieben und haben an unsere Stärken geglaubt.“

Acht Jahre Leidenschaft, Zusammenhalt und Authentizität - Daniel Vehring geht in seine achte Saison als Trainer der Sportfreunde Schwefingen. Der 48-Jährige ist tief verwurzelt in seinem Heimatverein und hat mit dem Team viele Höhen und Tiefen durchlebt. Der Klassenerhalt in der abgelaufenen Bezirksligasaison war ein Kraftakt, bei dem der familiäre Zusammenhalt im Verein eine entscheidende Rolle spielte.

Was würdest du rückblickend anders machen in der letzten Saison?

Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist in deiner Zeit als Trainer beim SF Schwefingen?

„Ich bin vor allem dankbar, Trainer bei den Sportfreunden sein zu dürfen. Klar, ich bin sicher nicht immer der Einfachste, das weiß ich auch. Aber ich bin authentisch und ehrlich, und ich glaube, das schätzen die Jungs, die ich in den letzten Jahren trainieren durfte. Wenn ich auf etwas stolz sein kann, dann vielleicht genau darauf: immer echt geblieben zu sein.“

Was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen Amateur- und Profifußball im Trainerdasein?

„Fußball ist im Grunde überall ähnlich, auch in der Kreisklasse steht man unter Druck, zum Beispiel bei Derbys, wenn danach die Arbeitskollegen nachhaken. Der große Unterschied liegt eher in der Infrastruktur und der körperlichen Leistungsfähigkeit. Aber selbst im Profifußball wird vieles unnötig aufgebläht. Auch bei uns gibt es manchmal diese Pseudoprofessionalität, da muss ich oft nur schmunzeln. Am Ende zählt, was auf dem Platz und in der Kabine passiert. Für mich ist Empathie die wichtigste Eigenschaft eines Trainers, völlig unabhängig von der Liga.“

Wie groß ist der Einfluss von beruflichen und privaten Verpflichtungen der Spieler auf den Trainings- und Spielbetrieb?

„Der ist riesig und wird leider auch immer anstrengender. Früher wurde dem Teamsport fast alles untergeordnet. Heute ist ganz viel wichtiger, damit haben aber alle zu kämpfen - leider.“

Wie schwer ist es, junge Spieler für den Verein zu gewinnen und zu halten?

„Ohne eigene Jugendspieler nicht ganz einfach. Da hilft es dann, Leute um sich zu haben und nicht alles alleine bewerkstelligen zu müssen. Und der familiäre Verein, in dem es einfach Spaß machen kann, in der Bezirksliga zu spielen, hilft dann auch.“

Wie lange möchtest du noch Trainer bleiben, beim SF Schwefingen oder generell?

„Ich kann mir gar nicht vorstellen kein Trainer zu sein… idealerweise bei den Sportfreunden. Das gehört einfach zu mir. Unabhängig vom Fußball trainiere ich auch die Herren des TV Meppen Basketball, wenn es der Fußball zulässt. Ich bin einfach Trainer. Ein sehr guter Freund hat mich schon damals als 18-Jähriger immer mit Coach angesprochen.“

Was wäre für dich ein gelungener Abschluss deiner Trainerzeit hier?

„Ich möchte aktuell an keinen Abschluss denken, um ehrlich zu sein. Gelungen wäre es, wenn im Nachgang die Leute sagen würden, dass ich nicht der blindeste war, der im Verein Trainer war.“

Gibt es noch Ziele oder Projekte im Verein, die du unbedingt umsetzen willst?

„Mein persönlicher Traum wäre ein Flutlichtspiel auf unserem Hauptplatz, am liebsten an einem Freitagabend im Pokal gegen eine höherklassige Mannschaft. Ansonsten geht’s mir einfach darum, weiterhin Spaß mit den Jungs in diesem großartigen Verein zu haben.“

Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit und eine gute Zeit in der neuen Saison!