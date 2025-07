Zwischen Taktiktafel und Familienfrühstück - Trainer sein in Langen

Tobias Schulte, Trainer SV Langen – Foto: René Diebel

Seit mehreren Jahren steht Tobias Schulte beim SV Langen an der Seitenlinie ein Verein, der in der Bezirksliga Weser-Ems3 längst zur festen Größe gereift ist. Im Interview spricht der Familienvater und Cheftrainer über die Herausforderungen, Training und Familienleben unter einen Hut zu bringen, die sportliche Entwicklung der vergangenen Jahre sowie den strategischen Umbruch, den der Klub in aller Ruhe vollzogen hat. Dabei wird deutlich: In Langen zählt nicht nur der kurzfristige Erfolg, sondern auch die nachhaltige Entwicklung von Spielern, Teamstrukturen und Vereinsidentität.

FuPa: Tobias, Du bist Familienvater und nun seit einigen Jahren Trainer des SV Langen. Wie gelingt es Dir, die zeitintensive Vorbereitung und das Familienleben unter einen Hut zu bringen? Besonders weil Schulferien sind?



Tobias: „Ein solches Engagement ist nur möglich, wenn die Familie voll und ganz hinter einem steht. Ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie mir den Rückhalt gibt, meiner Leidenschaft nachzugehen. Allein das Training und die Vorbereitungsspiele nehmen bereits einen erheblichen zeitlichen Rahmen ein. Hinzu kommen die intensive Vor- und Nachbereitung der Einheiten – ein Aufwand, der von außen oft nicht wahrgenommen wird, für die Entwicklung des Teams jedoch unverzichtbar ist und ebenso viel Zeit beansprucht.“



FuPa: Mit Platz zehn in der vergangenen Saison hat der SV Langen eine solide Spielzeit absolviert. Wie fällt Dein Fazit aus, eher zufrieden oder überwiegt der Wunsch nach mehr?



Tobias: „Der Tabellenplatz war solide, aber eben auch nicht mehr. Unser Anspruch ist es jedoch, in der kommenden Saison in der Tabelle weiter oben mitzuspielen. Rückblickend war der Saisonstart 24/25 entscheidend: In den ersten fünf Spielen haben wir nicht die Punkteausbeute erzielt, die wir uns vorgenommen hatten und wo aus meiner Sicht auch mehr möglich gewesen wäre. Diese frühe Phase hat maßgeblich beeinflusst, wie sich die Saison entwickelt hat. Mit nur wenigen Punkten mehr zu Beginn hätten wir uns in eine deutlich bessere Ausgangsposition gebracht, was sich unmittelbar auf die Tabellenplatzierung ausgewirkt hätte. Stattdessen war relativ früh in der Saison absehbar, dass es für uns um nichts mehr gehen würde. In solchen Konstellationen ist es erfahrungsgemäß schwierig, die Spannung und den Fokus für den Rest der Saison aufrechtzuerhalten, sowohl individuell als auch im Kollektiv.“

– Foto: René Diebel





FuPa: In der Saison 2022/23 belegte der SV Langen Rang neun, die Saison 2023/2024 folgte auch Platz zehn - ist das aus Deiner Sicht eine sportliche Stagnation oder das aktuell realistische Leistungsmaximum?



Tobias: „Bevor ich zum SV Langen gestoßen bin, spielten in der Mannschaft zahlreiche individuell herausragende Akteure, von denen viele bereits höherklassige Erfahrung bis hin zur Regionalliga mitbrachte. Es war jedoch absehbar, dass diese Spieler ihre Karrieren in absehbarer Zeit beenden würden. Unsere zentrale Aufgabe bestand daher darin, frühzeitig einen strukturierten Umbruch einzuleiten. Konkret bedeutete das, gezielt junge, talentierte Spieler aus der 1. und 2. Kreisklasse zu identifizieren, die das Potenzial für die Bezirksliga mitbringen. Diese Talente für den SV Langen zu begeistern und langfristig an den Verein zu binden, war ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Im Fokus stand dabei nicht nur die kurzfristige Verstärkung, sondern vor allem die individuelle Entwicklung der Spieler. Mit dem Ziel, sie zu gestandenen Bezirksligaspielern zu Formen. Rückblickend bin ich überzeugt, dass uns dieser Prozess in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen ist.



Ein solches Projekt gelingt jedoch nur im Team. Mit



VIELEN DANK MÄNNER! IHR SEID MEGA!



„In dieser Saison setzen wir ganz bewusst auf Kontinuität. Wir vertrauen unserem bestehenden Team und sind überzeugt davon, dass in dieser Konstellation noch viel Potenzial steckt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt machen und im Vergleich zur vergangenen Saison stärker abschneiden.“



FuPa: Wie hat sich der Verein seit Deinem Amtsantritt verändert, sportlich wie strukturell?



Tobias: „Strukturell hat sich im Verein wenig verändert – und das ist auch gut so. Der SV Langen verfügt über einen engagierten und verlässlichen Führungskreis, der seine Aufgaben mit beeindruckender Leidenschaft erfüllt. Ich frage mich immer wieder, wie jede und jeder Einzelne das neben Familie und Beruf überhaupt stemmen kann, das verdient höchsten Respekt. Sportlich hingegen haben wir in den vergangenen Jahren einen erfolgreichen Umbruch vollzogen. Inzwischen gehen wir bereits in unsere neunte Saison in der Bezirksliga - ein bemerkenswerter Erfolg für unsere beiden kleinen Orte Oberlangen und Niederlangen. In einer Liga mit vielen etablierten und deutlich größeren Vereinen ist es alles andere als selbstverständlich, sich so konstant zu behaupten.“



FuPa: Gerade bei Heimspielen kann die Unterstützung von außen den Unterschied machen. Wie wichtig sind Dir und Deiner Mannschaft die Fans beim SV Langen?



Tobias: „Die Fans des SV Langen sind seit Jahren unser sprichwörtlicher 12. Mann. Besonders unsere ‚Ultras‘, die kürzlich ihr Jubiläum gefeiert haben, sind ein fester Bestandteil unseres Vereins. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, mit vielen bekannten Gesichtern aus den vergangenen Jahren und einer großartigen Atmosphäre.

Unsere Fans haben die Kraft, ein Spiel zu drehen - ihre Unterstützung kann den entscheidenden Unterschied machen. Dass so etwas in zwei vergleichsweise kleinen Orten wie Oberlangen und Niederlangen möglich ist, ist alles andere als selbstverständlich. Darauf sind wir als Verein beim SV Langen unglaublich stolz.“ FuPa: In der Saison 2022/23 belegte der SV Langen Rang neun, die Saison 2023/2024 folgte auch Platz zehn - ist das aus Deiner Sicht eine sportliche Stagnation oder das aktuell realistische Leistungsmaximum?Tobias: „Bevor ich zum SV Langen gestoßen bin, spielten in der Mannschaft zahlreiche individuell herausragende Akteure, von denen viele bereits höherklassige Erfahrung bis hin zur Regionalliga mitbrachte. Es war jedoch absehbar, dass diese Spieler ihre Karrieren in absehbarer Zeit beenden würden. Unsere zentrale Aufgabe bestand daher darin, frühzeitig einen strukturierten Umbruch einzuleiten. Konkret bedeutete das, gezielt junge, talentierte Spieler aus der 1. und 2. Kreisklasse zu identifizieren, die das Potenzial für die Bezirksliga mitbringen. Diese Talente für den SV Langen zu begeistern und langfristig an den Verein zu binden, war ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Im Fokus stand dabei nicht nur die kurzfristige Verstärkung, sondern vor allem die individuelle Entwicklung der Spieler. Mit dem Ziel, sie zu gestandenen Bezirksligaspielern zu Formen. Rückblickend bin ich überzeugt, dass uns dieser Prozess in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen ist.Ein solches Projekt gelingt jedoch nur im Team. Mit Stefan Kohne haben wir einen exzellenten Teammanager, der mit großem Engagement und einem feinen Gespür für Talente agiert. Christian Brands , mein Co-Trainer, hat einen außergewöhnlichen Draht zu den Spielern entwickelt – insbesondere auf menschlicher Ebene ist er ein absoluter Gewinn für den Verein. Unser Betreuer Jens Hilling ist eine tragende Säule des Teams. Ich glaube, er selbst unterschätzt manchmal, wie wichtig er für uns ist. Zur neuen Saison konnten wir mit Lars Wessels zudem einen hervorragenden Torwarttrainer gewinnen, der unser Team weiter stärkt. Nur mit einem so breit und kompetent aufgestellten Funktionsteam war es möglich, diesen tiefgreifenden Umbruch nahezu geräuschlos zu gestalten.“VIELEN DANK MÄNNER! IHR SEID MEGA!„In dieser Saison setzen wir ganz bewusst auf Kontinuität. Wir vertrauen unserem bestehenden Team und sind überzeugt davon, dass in dieser Konstellation noch viel Potenzial steckt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt machen und im Vergleich zur vergangenen Saison stärker abschneiden.“FuPa: Wie hat sich der Verein seit Deinem Amtsantritt verändert, sportlich wie strukturell?Tobias: „Strukturell hat sich im Verein wenig verändert – und das ist auch gut so. Der SV Langen verfügt über einen engagierten und verlässlichen Führungskreis, der seine Aufgaben mit beeindruckender Leidenschaft erfüllt. Ich frage mich immer wieder, wie jede und jeder Einzelne das neben Familie und Beruf überhaupt stemmen kann, das verdient höchsten Respekt. Sportlich hingegen haben wir in den vergangenen Jahren einen erfolgreichen Umbruch vollzogen. Inzwischen gehen wir bereits in unsere neunte Saison in der Bezirksliga - ein bemerkenswerter Erfolg für unsere beiden kleinen Orte Oberlangen und Niederlangen. In einer Liga mit vielen etablierten und deutlich größeren Vereinen ist es alles andere als selbstverständlich, sich so konstant zu behaupten.“FuPa: Gerade bei Heimspielen kann die Unterstützung von außen den Unterschied machen. Wie wichtig sind Dir und Deiner Mannschaft die Fans beim SV Langen?Tobias: „Die Fans des SV Langen sind seit Jahren unser sprichwörtlicher 12. Mann. Besonders unsere ‚Ultras‘, die kürzlich ihr Jubiläum gefeiert haben, sind ein fester Bestandteil unseres Vereins. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, mit vielen bekannten Gesichtern aus den vergangenen Jahren und einer großartigen Atmosphäre.Unsere Fans haben die Kraft, ein Spiel zu drehen - ihre Unterstützung kann den entscheidenden Unterschied machen. Dass so etwas in zwei vergleichsweise kleinen Orten wie Oberlangen und Niederlangen möglich ist, ist alles andere als selbstverständlich. Darauf sind wir als Verein beim SV Langen unglaublich stolz.“

– Foto: René Diebel





FuPa: Welchen Fußball möchtest Du mit dem SV Langen grundsätzlich auf den Platz bringen, eher pragmatisch und kompakt oder spielerisch und offensiv?



Tobias: „Unser Ziel ist es, unseren Zuschauern attraktiven und unterhaltsamen Fußball zu bieten. Das gelingt vor allem durch spielerische Lösungen im Spielaufbau und - idealerweise - durch zahlreiche Torraumszenen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass offensive Spielfreude nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie mit taktischer Disziplin und dem arbeiten gegen den Ball einhergeht. Die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 ist in meinen Augen eine sehr anspruchsvolle Liga mit vielen starken Spielern und Mannschaften, umso wichtiger ist es, in allen Spielphasen konsequent zu arbeiten.“



FuPa: Was zeichnet den SV Langen für Dich als Verein besonders aus, sowohl auf als auch neben dem Platz?



Tobias: „Es sind die Menschen im Verein, die den SV Langen so besonders machen. Wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft, Herzblut und persönlichem Einsatz jede und jeder Einzelne seine Aufgaben erfüllt, dann ist das für mich sehr beeindruckend.“



FuPa: Gibt es bestimmte Partien oder Gegner, auf die du dich in der neuen Spielzeit besonders freust?



Tobias: „Ein Spiel, das für mich besonders ist, ist das gegen den ASV. Mit



FuPa: Wenn Du einen Blick vorauswerfen magst: Wo siehst Du dein Team in der kommenden Bezirksliga-Saison?



Tobias: „Wie bereits angesprochen, wollen wir in dieser Saison als Team gemeinsam einen Schritt nach vorne machen und erfolgreicher abschneiden als in der Spielzeit 2024/25.“



FuPa: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann hast du jetzt die Gelegenheit.



Tobias: „Ein riesiges DANKE an all unsere unglaublich engagierten Ehrenamtlichen beim SV Langen! Egal in welcher Funktion ihr euch einbringt – ob als Trainer:in, Betreuer:in im Jugendbereich, Mitglied im Vorstand, Platzwart, Stadionsprecher oder als gute Seele in der Küche - ihr seid das Herz unseres Vereins. Auch all jene, die hier nicht namentlich genannt sind, aber mit genauso viel Herzblut dabei sind: Ihr macht den SV Langen zu dem, was er ist.



Danke für euren unermüdlichen Einsatz, eure Zeit und eure Leidenschaft!“ FuPa: Welchen Fußball möchtest Du mit dem SV Langen grundsätzlich auf den Platz bringen, eher pragmatisch und kompakt oder spielerisch und offensiv?Tobias: „Unser Ziel ist es, unseren Zuschauern attraktiven und unterhaltsamen Fußball zu bieten. Das gelingt vor allem durch spielerische Lösungen im Spielaufbau und - idealerweise - durch zahlreiche Torraumszenen. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass offensive Spielfreude nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie mit taktischer Disziplin und dem arbeiten gegen den Ball einhergeht. Die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 ist in meinen Augen eine sehr anspruchsvolle Liga mit vielen starken Spielern und Mannschaften, umso wichtiger ist es, in allen Spielphasen konsequent zu arbeiten.“FuPa: Was zeichnet den SV Langen für Dich als Verein besonders aus, sowohl auf als auch neben dem Platz?Tobias: „Es sind die Menschen im Verein, die den SV Langen so besonders machen. Wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft, Herzblut und persönlichem Einsatz jede und jeder Einzelne seine Aufgaben erfüllt, dann ist das für mich sehr beeindruckend.“FuPa: Gibt es bestimmte Partien oder Gegner, auf die du dich in der neuen Spielzeit besonders freust?Tobias: „Ein Spiel, das für mich besonders ist, ist das gegen den ASV. Mit Jan Zevenhuizen steht da ein Trainer an der Seitenlinie, den ich schon seit meiner Kindheit kenne. Wir sind gute Freunde und da steckt einfach viel persönliche Geschichte drin.“FuPa: Wenn Du einen Blick vorauswerfen magst: Wo siehst Du dein Team in der kommenden Bezirksliga-Saison?Tobias: „Wie bereits angesprochen, wollen wir in dieser Saison als Team gemeinsam einen Schritt nach vorne machen und erfolgreicher abschneiden als in der Spielzeit 2024/25.“FuPa: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann hast du jetzt die Gelegenheit.Tobias: „Ein riesiges DANKE an all unsere unglaublich engagierten Ehrenamtlichen beim SV Langen! Egal in welcher Funktion ihr euch einbringt – ob als Trainer:in, Betreuer:in im Jugendbereich, Mitglied im Vorstand, Platzwart, Stadionsprecher oder als gute Seele in der Küche - ihr seid das Herz unseres Vereins. Auch all jene, die hier nicht namentlich genannt sind, aber mit genauso viel Herzblut dabei sind: Ihr macht den SV Langen zu dem, was er ist.Danke für euren unermüdlichen Einsatz, eure Zeit und eure Leidenschaft!“ Tobias, danke dir für das offene Gespräch und deine Zeit. Wir wünschen dir und dem SV Langen eine erfolgreiche Saison und wir sehen uns auf dem Platz!