Wie Thiering Emsbüren wiederbelebt

Nach Jahren an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft und einer bewussten Pause kehrte Simon Thiering im Sommer 2024 als Cheftrainer zur ersten Mannschaft des SV Concordia Emsbüren zurück und sorgte prompt für Furore. Der 38-Jährige übernahm ein Team im Umbruch, frisch abgestiegen aus der Bezirksliga, formte es mit Akribie, klarem Plan und dem Fokus auf „Bürner Jungs“ neu und führte es binnen eines Jahres zurück auf Bezirksebene. Was als Neuanfang begann, endete mit dem Aufstieg. Im FuPa-Interview spricht Simon Thiering über den Neuaufbau, einen unaufgeregten, aber konstanten Weg nach oben und den besonderen Teamgeist, der seine Rückkehr zu einem der größten Erfolge seiner Trainerlaufbahn machte.

Simon: Die Mannschaft hat den Abstieg hervorragend verarbeitet. Wir konnten sehr schnell sehr gezielt die neue Saison in Angriff nehmen. Es gab nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch innerhalb der Mannschaft einen großen Umbruch. Erfahrene Leistungsträger haben das Team verlassen, junge Leute rückten aus der zweiten Mannschaft nach oder einfach deutlich mehr in die Verantwortung.

FuPa: Zur Winterpause standet ihr auf Platz acht, 22 Punkte aus 15 Spielen, ganze zehn Zähler hinter dem SV Listrup, acht hinter dem FC Leschede. Was ging dir in dieser Phase durch den Kopf?

Simon: Wir waren natürlich nicht zufrieden mit der Platzierung sowie einigen Leistungen. Nicht, weil wir unbedingt ganz oben mitspielen wollten oder mussten. Einfach, weil wir nicht das geleistet haben, was wir konnten. Zur Winterpause war allerdings bereits ein deutlicher Trend erkennbar. Wir haben zuletzt im Oktober gegen Listrup verloren, sind deutlich stabiler geworden und haben ansehnlichen Fußball nach vorne gespielt.

FuPa: Und dann diese Rückrunde: 35 Punkte, Platz zwei, Aufstieg. Was ist da passiert? Gab es einen Schlüsselmoment oder eine interne Entwicklung, die das möglich gemacht hat?

Simon: Nein, kein Schlüsselmoment und auch kein einzelner Grund. Wie bereits erwähnt war der positive Trend bereits ab dem Herbst erkennbar. Dazu kamen einzelne Aspekte, die nachher in der Summe diese Serie ermöglicht haben: super Trainingsbedingungen in der Wintervorbereitung durch unseren KRP, wenig Verletzungssorgen, sehr disziplinierte Arbeit im gesamten Team in Kombination mit einem hervorragenden Teamgeist, dazu natürlich gelegentlich das nötige Spielglück. Es gab einige konkretisierende Anpassungen im taktischen Bereich, aber die stelle ich als Grund hinten an. Die Truppe hatte einfach Bock es besser zu machen und alle haben sich gegenseitig gepusht!

FuPa: Wann hast du selbst wieder geglaubt: „Wir können das noch drehen“?

Simon: Mit „das noch drehen“ meinst du sicherlich den Aufstieg. Wir haben (ganz ehrlich!) erst vor dem entscheidenden Bokeloh-Spiel den Aufstieg thematisiert. Vorher haben wir jede Aufgabe separat betrachtet und wollten einfach jeden Gegner schlagen. Persönlich dachte ich nach dem knappen Sieg in Baccum und dem sehr überzeugenden Sieg in Brögbern innerhalb von fünf Tagen, dass wir das bis zum Saisonende so durchziehen können. Da die Konstellation allerdings sehr eng war, haben wir weiterhin nur auf uns geschaut und die beiden vielleicht besten Spiele des Jahres dann gegen die direkte Konkurrenz aus Bokeloh und Listrup gezeigt.

FuPa: Ihr habt den Kader hauptsächlich mit Spielern aus der eigenen A-Jugend verstärkt. Reicht das aus deiner Sicht, um in der Bezirksliga konkurrenzfähig zu sein?

Simon: Ja! Es ist Vereinsphilosophie, dass der Fokus ganz eindeutig auf der Integration der jungen Emsbürner liegt. Da ziehen Alex Verst und ich voll mit. Ich bin sicher, dass es in der letzten Saison ein entscheidender Faktor war, dass nur „Bürner Jungs“ in der Truppe spielten. Der Zusammenhalt war und ist wirklich erstaunlich. Das setzen wir so fort. Mit Simon Platt und Lutz Berning kommen zwei Leistungsträger unserer Zweiten zu uns, die dort eine super Saison in der Kreisliga-Mitte-Süd gespielt haben. Torwart Marco Freund will es ebenfalls nochmal wissen und verstärkt uns auf der Position. Unsere U19 hat in der Bezirksliga eine richtig starke Saison gespielt. Malte Heyen, Elias Hermeling, Hendrik Lohaus und Keeper Marcel Günther hatten sehr großen Anteil daran. Die ersten Trainingseindrücke sind sehr positiv. Wir trauen den Jungs diese Liga absolut zu, wissen aber natürlich auch, dass es ein großer Schritt ist, wenn sie gegen einige abgezockte Mannschaften aus dem oberen Drittel spielen. Die erfahrenen Spieler bei uns kennen ihren Job und wissen, dass sie, gemeinsam mit uns Trainern, dafür sorgen müssen, dass die jungen Spieler ihr Potenzial abrufen können. Wir gehen dennoch voller Demut in die neue Saison und können die Größe der Aufgabe gut einschätzen.

FuPa: Was ist euer Ziel für die neue Bezirksliga-Saison? Geht es zunächst nur um den Klassenerhalt oder steckt da mehr drin?

Simon: Eindeutig: Klassenerhalt!

FuPa: Und persönlich: Was nimmst du für dich aus der vergangenen Saison mit, nach der Pause und dem erfolgreichen Comeback auf Kreisebene?

Simon: Dass ich sehr gerne Fußballtrainer bin! Es ist, vor allem in dieser Mannschaft, aber nicht immer nur das Thema Fußball. Ich finde es einfach spannend beobachten zu können, wie sich junge Spieler (oder auch die Älteren manchmal, oder man selbst) innerhalb weniger Monate entwickeln können. Fußballerisch, klar, aber auch persönlich. Sie tragen Verantwortung in ihrer Rolle als Spieler für das Team aber auch füreinander. So etwas schafft in der Klarheit und Geschwindigkeit in meinen Augen nur der Mannschaftssport!

Danke dir, Simon, für deine Zeit und die interessanten Einblicke. Ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg, eine verletzungsfreie Saison und weiterhin so viel Freude an der Arbeit auf und neben dem Platz!