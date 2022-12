VfL Rhede II: Vertragsunterschrift vor Kirmes-Abend FuPa-Wintercheck: Markus Rambach, Trainer der zweiten Mannschaft beim VfL Rhede, beantwortet den Wintercheck.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Rambach: Wir haben eine tolle Hinserie gespielt. Am Ende konnten wir 48 von 51 Punkten holen. Das ist eine klasse Leistung meiner Mannschaft im Jahr 2022. Auf das ganze Jahr gesehen, konnten wir 66 von 72 möglichen Punkten auf unser Konto verbuchen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Rambach: Aktuell gibt es keine Veränderungen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Rambach: Alle Spieler haben sich vor allem in kämpferischer Hinsicht weiterentwickelt. Die Mannschaft ist noch mehr zusammen gewachsen.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Rambach: Da wir zurecht nur ein Spiel beim Hemdener SV verloren haben, gibt es viele positive Erinnerungen! Das Spiel bei Borussia Bocholt am 2. Spieltag, wo wir bereits nach vier Minuten 0:2 zurückgelegen haben und das Spiel trotz Unterzahl ab der 47. Minute noch 4:3 gewinnen konnten. Auch der Derbysieg unter Flutlicht gegen DJK Rhede 2, die mit einigen Akteuren aus dem Kader der 1. Mannschaft angetreten sind, bleibt in Erinnerung. Steffen Böing erzielte in der 89. Minute den viel umjubelten Siegtreffer.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Rambach: Aktuell sind wir mit neun Punkten Vorsprung Tabellenführer. Der Aufstieg in die Kreisliga A ist sicherlich möglich, aber es sind noch viele Spiele zu bestreiten. Mein persönliches Ziel ist Woche für Woche das bestmögliche aus der Mannschaft rauszuholen.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Rambach: Vor dem gemeinsamen Rheder Kirmesbummel im August trafen wir uns zum Warm-Up bei Spieler J. Fischer. Die Mannschaft um Kapitän Oliver Tüshaus legte uns als Trainerteam von Ihr bereits ausgearbeitete Verträge mit diversen Klauseln zur Vertragsverlängerung bis Sommer 2024 vor. Die Unterzeichnung wurde dann gebührend gefeiert. Unsere Neuzugänge mussten singen und Co-Trainer H. Bauhaus musste dank Losglück einige Male am Trichter ran. Ein toller Kirmestag in Rhede mit der gesamten Mannschaft.