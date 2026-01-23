Velbert mit wichtigen drei Punkten, RWO schließt nach oben auf

Ein Blick auf die Tabelle darf der SSVg Velbert inzwischen wieder Mut verschaffen. Durch den 1:0-Sieg im Nachbarschaftsduell mit dem Wuppertaler SV fehlen der Elf von Bogdan Komorowski nur noch sechs Zähler bis zur Nicht-Abstiegszone. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass einige umliegende Konkurrenten noch zwei Spiele weniger haben. Der Bonner SC ist unterdessen schon deutlich weiter auf seiner Mission Klassenerhalt, sicherte sich im Grenzlandstadion von Borussia Mönchengladbach II drei Punkte. RW Oberhausen übernimmt für den Moment den zweiten Tabellenrang durch einen 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II. Der 1. FC Bocholt und FC Gütersloh trennten sich ohne Sieger.
Das Spiel zwischen Lotte und Rödinghausen ist der zweite Spielausfall vom Wochenende.
Witterungsbedingt fällt das Spiel zwischen Siegen und Dortmund aus.
Für den neutralen Zuschauer war über die gesamte Spieldauer nicht sonderlich viel geboten. Am Ende trennten sich Bocholt und Gütersloh sogar gänzlich ohne Tore - ein Punkt zum Debüt für Trainer René Lewejohann.
1. FC Bocholt – FC Gütersloh 0:0
1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke (80. Johannes Dörfler), Julian Riedel (60. Paul Seidel), Jeff Mensah, Jonas Carls, Marlon Frey, Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Nazzareno Ciccarelli - Trainer: René Lewejohann
FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, David Winke, Aleksandar Kandic (73. Fynn Arkenberg), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Jan-Lukas Liehr, Hannes John (73. Len Wilkesmann), Sandro Reyes (83. Henri Bollmann), Jakob Korte, Luis Frieling (73. Paolo Maiella) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 2000
Tore: keine Tore
Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison präsentierte sich RWO erneut abgezockt und routiniert. Zwar ließ Seok-Ju Hong an diesem Tag zwei richtig dicke Gelegenheiten liegen. Für ihn sprang jedoch sein Teamkollege Burinyuy Nyuydine mit zwei Treffern in die Breschen.
RW Oberhausen – Fortuna Düsseldorf II 2:0
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (89. Simon Ludwig), Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (67. Timur Kesim), Eric Gueye, Luca Schlax (81. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (81. Elias Demirarslan), Burinyuy Nyuydine (89. Ayman Aourir), Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth (75. Si-woo Yang), Leo Mirgartz (75. Ben Eze), Noah Egouli, Kaden Amaniampong, David Savic, Danny Latza (57. Conor David Tönnies), Maksym Len, Chernoh Bah (57. Lennart Garlipp), Karim Affo - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 2850
Tore: 1:0 Burinyuy Nyuydine (26.), 2:0 Burinyuy Nyuydine (79.)
Die SSVg Velbert ist noch lange nicht im Abstiegskampf abzuschreiben. Dank des goldenen Treffers von Killian Wagenaar sichert sich das aktuelle Schlusslicht drei eminent wichtige Punkte im Duell gegen den Wuppertaler SV, wodurch nur noch sechs Zähler auf das rettende Ufer fehlen.
Wuppertaler SV – SSVg Velbert 0:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura (46. Levin Müller) (65. Amin Bouzraa), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (61. Fritz Kleiner), Dominic Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Vincent Schaub (76. Chesron Oostwoud), Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Noah Abdel Hamid (41. Kilian-Joel Wagenaar), Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Max Wiese, Max Machtemes, Timo Mehlich (57. Philip Buczkowski), Calvin Marion Mockschan (57. Beyhan Ametov), Artur Golubytskij (72. Timo Böhm), Robin Hilger, Oguzcan Büyükarslan (72. David Glavas) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 2110
Tore: 0:1 Kilian-Joel Wagenaar (65.)
Den ersten Stich setzte der BSC. Über Lucas Cueto ging es schnell in die gegnerische Hälfte, dort legte Robin Bird auf Julijan Popovic ab, der Schlussmann Tiago Cardoso mit einem platzierten Abschluss nahe der Sechzehnergrenze keine Chance ließ (22.). Kurz darauf legte der Aufsteiger sogar noch nach. Nach scharfer Hereingabe von rechts war Jonas Berg im Zentrum ohne Gegenspieler und musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß für das 2:0 reinhalten (36.). Die Gäste kauften Gladbach bis dahin den Schneid ab, erst im zweiten Durchgang verkürzten die Jungfohlen durch Josiah Uwakhonye, der einen Konter vollendete (60.). Zu mehr reichte es jedoch nicht, wodurch sich Bonn weiter im Tabellenmittelfeld festigt.
Borussia Mönchengladbach II – Bonner SC 1:2
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yannik David Dasbach (76. Len Wörsdörfer), Divine Dillon Berko (46. Josiah Uwakhonye), Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Charles Herrmann, Yannick Michaelis, Jan Urbich (58. Justin Adozi) - Trainer: Oliver Kirch
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (66. Eray Isik), Haris Mesic, Bogdan Shubin (66. Tobias Peitz), Jonas Berg (77. Serhat Koruk), Robin Bird, Lucas Cueto (89. Bilal-Badr Ksiouar) - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 497
Tore: 0:1 Julijan Popović (22.), 0:2 Jonas Berg (36.), 1:2 Josiah Uwakhonye (60.)
20. Spieltag
30.01.26 Borussia Dortmund II - VfL Sportfreunde Lotte
31.01.26 SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt
31.01.26 SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II
31.01.26 SSVg Velbert - VfL Bochum II
31.01.26 SV Rödinghausen - Wuppertaler SV
31.01.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
31.01.26 Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh
31.01.26 Bonner SC - RW Oberhausen
01.02.26 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II
