Velbert mit wichtigen drei Punkten, RWO schließt nach oben auf

Das Spiel zwischen Lotte und Rödinghausen ist der zweite Spielausfall vom Wochenende.

Für den neutralen Zuschauer war über die gesamte Spieldauer nicht sonderlich viel geboten. Am Ende trennten sich Bocholt und Gütersloh sogar gänzlich ohne Tore - ein Punkt zum Debüt für Trainer René Lewejohann.

____

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison präsentierte sich RWO erneut abgezockt und routiniert. Zwar ließ Seok-Ju Hong an diesem Tag zwei richtig dicke Gelegenheiten liegen. Für ihn sprang jedoch sein Teamkollege Burinyuy Nyuydine mit zwei Treffern in die Breschen.

RW Oberhausen – Fortuna Düsseldorf II 2:0

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (89. Simon Ludwig), Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (67. Timur Kesim), Eric Gueye, Luca Schlax (81. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (81. Elias Demirarslan), Burinyuy Nyuydine (89. Ayman Aourir), Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth (75. Si-woo Yang), Leo Mirgartz (75. Ben Eze), Noah Egouli, Kaden Amaniampong, David Savic, Danny Latza (57. Conor David Tönnies), Maksym Len, Chernoh Bah (57. Lennart Garlipp), Karim Affo - Trainer: Jens Langeneke

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 2850

Tore: 1:0 Burinyuy Nyuydine (26.), 2:0 Burinyuy Nyuydine (79.)

____ Drei Punkte im Nachbarschaftsduell: Velbert darf wieder hoffen

>>> Zum Spielbericht Die SSVg Velbert ist noch lange nicht im Abstiegskampf abzuschreiben. Dank des goldenen Treffers von Killian Wagenaar sichert sich das aktuelle Schlusslicht drei eminent wichtige Punkte im Duell gegen den Wuppertaler SV, wodurch nur noch sechs Zähler auf das rettende Ufer fehlen. Wuppertaler SV – SSVg Velbert 0:1

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura (46. Levin Müller) (65. Amin Bouzraa), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (61. Fritz Kleiner), Dominic Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Vincent Schaub (76. Chesron Oostwoud), Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Noah Abdel Hamid (41. Kilian-Joel Wagenaar), Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Max Wiese, Max Machtemes, Timo Mehlich (57. Philip Buczkowski), Calvin Marion Mockschan (57. Beyhan Ametov), Artur Golubytskij (72. Timo Böhm), Robin Hilger, Oguzcan Büyükarslan (72. David Glavas) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 2110

Tore: 0:1 Kilian-Joel Wagenaar (65.) ____

Gladbach prallt am aufmüpfigem BSC ab

Den ersten Stich setzte der BSC. Über Lucas Cueto ging es schnell in die gegnerische Hälfte, dort legte Robin Bird auf Julijan Popovic ab, der Schlussmann Tiago Cardoso mit einem platzierten Abschluss nahe der Sechzehnergrenze keine Chance ließ (22.). Kurz darauf legte der Aufsteiger sogar noch nach. Nach scharfer Hereingabe von rechts war Jonas Berg im Zentrum ohne Gegenspieler und musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß für das 2:0 reinhalten (36.). Die Gäste kauften Gladbach bis dahin den Schneid ab, erst im zweiten Durchgang verkürzten die Jungfohlen durch Josiah Uwakhonye, der einen Konter vollendete (60.). Zu mehr reichte es jedoch nicht, wodurch sich Bonn weiter im Tabellenmittelfeld festigt. Borussia Mönchengladbach II – Bonner SC 1:2

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yannik David Dasbach (76. Len Wörsdörfer), Divine Dillon Berko (46. Josiah Uwakhonye), Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Charles Herrmann, Yannick Michaelis, Jan Urbich (58. Justin Adozi) - Trainer: Oliver Kirch

Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (66. Eray Isik), Haris Mesic, Bogdan Shubin (66. Tobias Peitz), Jonas Berg (77. Serhat Koruk), Robin Bird, Lucas Cueto (89. Bilal-Badr Ksiouar) - Trainer: Björn Mehnert

Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 497

Tore: 0:1 Julijan Popović (22.), 0:2 Jonas Berg (36.), 1:2 Josiah Uwakhonye (60.) ____

Liveticker: SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II

____ Liveticker: VfL Bochum II - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 live PUSH

___

Liveticker: SC Paderborn II - FC Schalke 04 II

Mo., 26.01.2026, 13:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II FC Schalke 04 Schalke 04 II 13:00 live PUSH

_____

So geht es weiter

20. Spieltag

30.01.26 Borussia Dortmund II - VfL Sportfreunde Lotte

31.01.26 SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

31.01.26 SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

31.01.26 SSVg Velbert - VfL Bochum II

31.01.26 SV Rödinghausen - Wuppertaler SV

31.01.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

31.01.26 Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh

31.01.26 Bonner SC - RW Oberhausen

01.02.26 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: