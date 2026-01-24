Torloses Remis am Hünting bei Lewejohann-Debüt

Die Bocholter mussten schon früh einmal tief durchatmen. Paul Grave, der zwischen den Pfosten Lucas Fox verdrängte, verschluderte einen Rückpass und servierte Luis Frieling die Kugel auf dem Silbertablett, doch die Abwehr des FCB eilte zurück und verhinderte den frühen Rückschlag (7.). Davon ab plätscherte die Begegnung über große Strecken nur dahin, so blieben bis zum Seitenwechsel echte Chancen Mangelware.

Liehr verpasst den Lucky Punch

Im zweiten Durchgang gehörten den Bocholtern die Feldvorteile, die erste nennenswerte Gelegenheit hatte dann aber den FCG. Grave zeigte diesmal jedoch seine Qualitäten beim Abschluss von Aleksandar Kandic (55.). Auf der anderen Seite dann auch mal die Bocholter. Stipe Batarilo brachte die Kugel weiter auf Nazzareno Ciccarelli, der seinen Versuch aber über das Tor setzte (64.). Nur kurz darauf gab es die nächste ordentliche Möglichkeit für den FCB. Philipp Hanke fand mit seiner Hereingabe Arnold Budimbu. Sein Kopfball ging knapp neben das Tor (67.). Danach herrschte wieder eine Menge Leerlauf bis zur Schlussphase, wo die Ostwestfalen noch einmal den Torschrei auf den Lippen hatten. Der eingewechselte Henri Bollmann legte ab auf Jan-Lukas Liehr, dessen Abschluss von der Strafraumgrenze nur knapp am Ziel vorbeirauschte (88.).