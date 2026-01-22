Spielausfall in der Regionalliga West

In der Mitteilung der Siegerländer heißt es: "Aufgrund der anhaltenden Minusgrade in den vergangenen Nächten ist der Rasen im Leimbachstadion unbespielbar. Die Stadt Siegen hat den Platz am Donnerstagmorgen offiziell gesperrt und für nicht bespielbar erklärt. Eine Austragung der Partie ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich.

Die Sportfreunde Siegen bedauern die Spielabsage und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für Zuschauer, Gäste und alle Beteiligten sehr. Über einen Nachholtermin wird der Verein informieren, sobald dieser durch den Verband angesetzt wurde."