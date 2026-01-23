Nächster Spielausfall in der Regionalliga West

Nachdem gestern bereits die Partie zwischen den Sportfreunde Siegen und Borussia Dortmund II abgesagt wurde, fällt nun auch das Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den SV Rödinghausen witterungsbedingt aus.

In der Meldung der Sportfreunde heißt es:

"Das für morgen, Samstag, den 24.01.2026 um 14:00 Uhr, angesetzte Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den SV Rödinghausen muss witterungsbedingt abgesagt werden.

Die aktuell vorliegenden Platzverhältnisse – auch unter Berücksichtigung der Witterung der vergangenen Tage – lassen eine Bespielbarkeit unseres Naturrasenplatzes zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu. Aus diesem Anlass blieb uns leider keine andere Wahl, als die Partie abzusagen.