Doppelpack Nyuydine: RWO untermauert Aufstiegsambitionen

Die Partie begann kontrolliert, Oberhausen hatte zunächst sicher mehr Spielanteile, legte sich den Gegner in gewisser Hinsicht aber noch zurecht. Als RWO auch mal etwas Platz auf der rechten Seite gewährt wurde, mussten die Fortuna auch umgehend durchatmen. Eine Flanke aus dem Halbfeld von Moritz Stoppelkamp wurde vor die Füße von Matona-Glody Ngyombo abgewehrt, der daraufhin vielleicht etwas zu überhastet reagierte und seinen Abschluss aus guter Position klar verzog (13.).

Daraufhin wurde Oberhausen zwingender. Zunächst schnellte Seok-Ju Hong nach schöner Kombination in Richtung Fünfmeterraum, doch wurde noch vom herauseilenden Milan Czako gestoppt. Die Hausherren forderten einen Strafstoß, doch Schiedsrichter Emircan Kandemir winkte ab (18.).

Düsseldorf fehlte nun der Zugriff. Drew Murray zog dynamisch von rechts nach innen und versuchte sich mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze, der noch gefährlich abgefälscht und erst vom Innenpfosten gestoppt wurde. Die anwesenden RWO-Anhänger hatten den Ball schon drin gesehen und selbst die Stadionregie ließ die Torhymne schon kurzzeitig erklingen, der Ball überschritt allerdings nicht die Torlinie (18.). Acht Minuten später war es dann geschehen. Burinyuy Nyuydine marschierte mit Tempo in Richtung Strafraum, überbrückte die letzte Abwehrkette durch einen feinen Doppelpass mit Hong und schloss auch noch gezielt ins lange Eck ab (26.).

Hong vergibt zwei dicke Chancen, Nyuydine macht aber alles klar

Nach dem Treffer nahmen die Hausherren den Fuß vom Gaspedal, doch Düsseldorf konnte daraus nicht wirklich Profit erzielen. Ohne weitere Großchancen ging es schließlich in die Kabinentrakte.

Nach dem Seitenwechsel hatte RWO die schnelle Gelegenheit auf das 2:0. Hong hatte nach einer Umschaltsituation außerordentlich viel Platz im Strafraum und versuchte es mit vollem Risiko, doch traf das Leder offenbar nicht richtig und verzog dadurch komplett (50.). Daraufhin wurde das Spiel etwas fahriger, die Zweikämpfe wurden rauer, die Spielqualität ließ nach. Eric Gueye (60.) und kurz darauf Stoppelkamp (61.) näherten sich dem zweiten Treffer an, wurden dabei aber nicht konkret genug. Die nächste dicke Chance hatte schließlich Hong, der nach Flanke von Nyuydine frei zum Kopfball kam, diesen freistehend aber nicht platzieren konnte (70.).

Düsseldorf gab sich zwar nicht komplett geschlagen, hatte in Person von Lennart Garlipp auch noch eine dicke Möglichkeit - Kevin Kratzsch rettete mit einem Reflex (75.). Doch stattdessen klingelte es dann doch noch einmal auf der anderen Seite. Der frisch eingewechselte Conmebacker Timur Kesim brach durch, blieb mit seinem Abschluss aber noch an Czako hängen, aber Nyuydine war mitgelaufen und brachte den Abpraller zum 2:0 im Netz unter. Den Vorsprung gab RWO daraufhin nicht mehr aus der Hand, feiert somit einen überzeugenden Sieg zum Jahresauftakt.

RW Oberhausen – Fortuna Düsseldorf II 2:0

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (89. Simon Ludwig), Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (67. Timur Kesim), Eric Gueye, Luca Schlax (81. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (81. Elias Demirarslan), Burinyuy Nyuydine (89. Ayman Aourir), Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth (75. Si-woo Yang), Leo Mirgartz (75. Ben Eze), Noah Egouli, Kaden Amaniampong, David Savic, Danny Latza (57. Conor David Tönnies), Maksym Len, Chernoh Bah (57. Lennart Garlipp), Karim Affo - Trainer: Jens Langeneke

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 2850

Tore: 1:0 Burinyuy Nyuydine (26.), 2:0 Burinyuy Nyuydine (79.)

