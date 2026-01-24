Velbert schockt Wuppertal im Nachbarschaftsduell

Weiter geht es für den WSV am 31. Januar um 14 Uhr beim SV Rödinghausen. Das nächste Heimspiel steigt am 7. Februar gegen die U23 von Borussia Dortmund (14 Uhr).

Wuppertaler SV – SSVg Velbert 0:1

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura (46. Levin Müller) (65. Amin Bouzraa), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (61. Fritz Kleiner), Dominic Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Vincent Schaub (76. Chesron Oostwoud), Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Noah Abdel Hamid (41. Kilian-Joel Wagenaar), Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Max Wiese, Max Machtemes, Timo Mehlich (57. Philip Buczkowski), Calvin Marion Mockschan (57. Beyhan Ametov), Artur Golubytskij (72. Timo Böhm), Robin Hilger, Oguzcan Büyükarslan (72. David Glavas) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 2110

Tore: 0:1 Kilian-Joel Wagenaar (65.)